Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FY0194/30
Fino a 12 mesi di vita utile
Filtra il 99,5% di particelle di dimensioni di 0,003 µm
I filtri dell'aria Philips vengono sottoposti a una serie di rigorosi test di ispezione obbligatori prima del rilascio dalla fabbrica. Sono sottoposti a rigorosi test di vita utile e resistenza, per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I nostri filtri sono progettati per offrire le migliori prestazioni del purificatore Philips fino all'ultimo giorno di vita utile del filtro.
Le fibre a bassa resistenza del filtro HEPA NanoProtect massimizzano il flusso d'aria. La carica elettrostatica attrae particelle di dimensioni fino a 0,003 micron con il 99,98% di efficienza, consentendo al filtro di purificare l'aria più velocemente rispetto a un filtro HEPA H13 utilizzato per uso medico (4)
Il purificatore cattura gli aerosol, compresi quelli che possono contenere virus che colpiscono le vie respiratorie. Testato in modo indipendente ha dimostrato di rimuovere fino al 99,9% di virus e aerosol presenti nell'aria. Testato anche per il coronavirus (8).
Recensioni
(1) La vita utile consigliata è calcolata in base al tempo medio di utilizzo degli utenti Philips e ai dati sul livello di inquinamento urbano dell'OMS. La vita utile effettiva è influenzata dagli ambienti e dalle frequenze di utilizzo.
(2) Applicabile solo ai modelli selezionati con connettività
(3) Applicabile solo nei Paesi in cui è disponibile il negozio Philips
(4) Il materiale del filtro HEPA NanoProtect offre una minore resistenza al flusso d'aria rispetto al materiale di un filtro HEPA H13, consentendo a un purificatore d'aria Philips con NanoProtect di erogare aria pulita (CADR) con un tasso più elevato rispetto a un filtro HEPA H13 certificato di dimensioni equivalenti
(5) Dall'aria che passa attraverso il filtro, test con aerosol di NaCl condotti da iUTA secondo lo standard DIN71460-1.
(6) Contingenti sul filtro utilizzato con il purificatore Philips AC1711 o 1715
(7) Test sul tasso di riduzione dei microbi condotto presso Airmid Healthgroup Ltd. Test effettuato in una stanza di 28,5 m³ contaminata con influenza a diffusione aerea A(H1N1).
(8) Test sul tasso di riduzione dei microbi presso laboratorio esterno, in una stanza contaminata con aerosol di coronavirus aviario (IBV), con filtro HEPA NanoProtect Philips.