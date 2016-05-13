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Fuori produzione

Sistema mini Hi-Fi

FWM210/12

4.3

| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Audio ricco e potente

Ascolta ininterrottamente i brani musicali CD/MP3/WMA con una potenza in uscita di 140 W RMS. Prolunga il piacere della musica ascoltando i brani sul dispositivo di memorizzazione USB a casa con USB diretta

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Audio ricco e potente

  • CD, CD-MP3

  • USB diretta

  • FM

  • 120 W

Sintonia digitale per le stazioni preimpostate

Sintonia digitale per le stazioni preimpostate

Potenza totale in uscita 140 W RMS

Potenza totale in uscita 140 W RMS

RMS è l'acronimo di Root Mean Square, un'unità di misura in Watt tipica della potenza audio o, piuttosto, dell'energia elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante. La quantità di energia elettrica che arriva all'altoparlante e la relativa sensibilità determina la potenza del suono generato. Essenzialmente, le prestazioni degli amplificatori dipendono dall'energia elettrica che sono in grado di amplificare e le prestazioni degli altoparlanti dall'energia elettrica che sono in grado di convertire in suono senza distorcere il segnale audio. Più alto è il voltaggio, migliore è il suono emesso dall'altoparlante.

MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
2
1

13/05/2016

España

España

es muy bueno pero le conecte parlantes muy grandes y los sigue haciendo saturar

osea le puse uno de 15 pulgadas de 400w y ese lo hace sonar bien y retumbar

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Questa revisione è stata effettuata per FWM210 Minicadena Hi-Fi

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20/05/2012

België

België

Leuk product

Bevat bijna alles wat je kan wensen. Makkelijk te gebruiken en goede geluidskwaliteit.

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Questa revisione è stata effettuata per FWM210 Mini-HiFi-systeem

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14/10/2014

France

France

bon son .deçu lecteur cd

lecteur cd : il y a une coupure entre les differentes pistes . tres genant lorsqu on ecoute un cd sur lequel les morceaux s enchainent type enregistrement live le lecteur cd a parfois du mal a lire certains cd

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per FWM210 Minichaîne hi-fi

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