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Fuori produzione
Audio ricco e potente
Ascolta ininterrottamente i brani musicali CD/MP3/WMA con una potenza in uscita di 140 W RMS. Prolunga il piacere della musica ascoltando i brani sul dispositivo di memorizzazione USB a casa con USB diretta
CD, CD-MP3
USB diretta
FM
120 W
RMS è l'acronimo di Root Mean Square, un'unità di misura in Watt tipica della potenza audio o, piuttosto, dell'energia elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante. La quantità di energia elettrica che arriva all'altoparlante e la relativa sensibilità determina la potenza del suono generato. Essenzialmente, le prestazioni degli amplificatori dipendono dall'energia elettrica che sono in grado di amplificare e le prestazioni degli altoparlanti dall'energia elettrica che sono in grado di convertire in suono senza distorcere il segnale audio. Più alto è il voltaggio, migliore è il suono emesso dall'altoparlante.
MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.
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4.3
su 5
3
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
david99
13/05/2016
España
es muy bueno pero le conecte parlantes muy grandes y los sigue haciendo saturar
osea le puse uno de 15 pulgadas de 400w y ese lo hace sonar bien y retumbar
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Questa revisione è stata effettuata per FWM210 Minicadena Hi-Fi
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Gukke
20/05/2012
België
Leuk product
Bevat bijna alles wat je kan wensen. Makkelijk te gebruiken en goede geluidskwaliteit.
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Questa revisione è stata effettuata per FWM210 Mini-HiFi-systeem
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gibus42
14/10/2014
France
bon son .deçu lecteur cd
lecteur cd : il y a une coupure entre les differentes pistes . tres genant lorsqu on ecoute un cd sur lequel les morceaux s enchainent type enregistrement live le lecteur cd a parfois du mal a lire certains cd
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Questa revisione è stata effettuata per FWM210 Minichaîne hi-fi
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