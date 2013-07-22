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Fuori produzione

Sistema mini Hi-Fi

FWM154/12

4.3

| (16) Recensioni | 93% di utenti consiglia questo prodotto

Ossessionati dall'audio

Ottieni il massimo dai brani musicali con il sistema Mini Hi-Fi Philips dotato di altoparlanti Bass Reflex a 2 vie per un audio superiore. Ottimizza le impostazioni audio regolando il bilanciamento per i diversi generi musicali con la funzione Digital Sound Control.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

  • 40 W

Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW

Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer" (7,6 cm, 3"). Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.

Piastra cassette con arresto automatico

Piastra cassette con arresto automatico

0

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

16

Recensioni

93%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

22/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Excellent sound quality

All in all a very good hi-fi system for the money. Very powerful sound from such compact speakers, radio reception on F.M is excellent with no hiss on stereo. tape and C.D. also excellent, very easy to understand and set up. Highly recommend. A+++++

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Questa revisione è stata effettuata per FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

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01/06/2012

United Kingdom

United Kingdom

w.o.w

Bought these for £100 over a year ago, and even now they're are about half the price, i'd still be willing to pay £100 again. The bass boost is astronomical, and I haven't looked back after purchasing these!

Sì, consiglio questo prodotto

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01/06/2012

United Kingdom

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w.o.w

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