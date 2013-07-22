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Ossessionati dall'audio
Ottieni il massimo dai brani musicali con il sistema Mini Hi-Fi Philips dotato di altoparlanti Bass Reflex a 2 vie per un audio superiore. Ottimizza le impostazioni audio regolando il bilanciamento per i diversi generi musicali con la funzione Digital Sound Control.
40 W
MP3 significa "MPEG 1 Audio layer" (7,6 cm, 3"). Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.
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Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.
4.3
su 5
16
Recensioni
93%
di utenti consiglia questo prodotto
boxerkev
22/07/2013
United Kingdom
Compratore verificato
Excellent sound quality
All in all a very good hi-fi system for the money. Very powerful sound from such compact speakers, radio reception on F.M is excellent with no hiss on stereo. tape and C.D. also excellent, very easy to understand and set up. Highly recommend. A+++++
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Questa revisione è stata effettuata per FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System
Sì, consiglio questo prodotto
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Buzz
01/06/2012
United Kingdom
w.o.w
Bought these for £100 over a year ago, and even now they're are about half the price, i'd still be willing to pay £100 again. The bass boost is astronomical, and I haven't looked back after purchasing these!
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Buzz
01/06/2012
United Kingdom
w.o.w
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