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Kit di sostituzione per SteamCleaner Multi

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Kit di sostituzione per SteamCleaner Multi

FC8055/01

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Kit di sostituzione pronto all'uso con due cuscinetti in microfibra lavabili e duraturi. Sostituire ogni 2 mesi per migliori risultati di pulizia.

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  • 28 May 2026

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