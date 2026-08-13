Sigillo di qualità ECARF per risultati affidabili

Il sacchetto Philips s-bag® antiallergico è stato premiato con il sigillo di qualità ECARF, il quale dimostra gli alti livelli di filtraggio offerti da questo aspirapolvere con sacco. Il sigillo ECARF è stato ideato per aiutare chi soffre di allergia nella scelta di prodotti e servizi più appropriati.