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Fuori produzione
FC8022/03
4 sacchetti per la polvere
I sacchetti Philips s-bag® originali possono essere utilizzati con tutti gli aspirapolvere Philips e Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) con sacco. Non dovrai cercare più inutilmente un sacco, basterà cercare il logo s-bag®.
I sacchetti s-bag® antiallergenici dispongono di un alto filtraggio in grado di catturare polline, particelle di polvere, acari e allergeni di dimensioni pari a 1 micron. Questo livello di filtraggio riduce in modo consistente l'esposizione dei tuoi cari agli allergeni, alleviando le difficoltà respiratorie di chi soffre di asma e allergie.
Il sacchetto Philips s-bag® antiallergico è stato premiato con il sigillo di qualità ECARF, il quale dimostra gli alti livelli di filtraggio offerti da questo aspirapolvere con sacco. Il sigillo ECARF è stato ideato per aiutare chi soffre di allergia nella scelta di prodotti e servizi più appropriati.
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