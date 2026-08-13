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Fuori produzione

s-bagSacchetti per aspirapolvere

FC8022/03

Probabilmente il sacco raccogli polvere più venduto
s-bag® è il sacchetto per la polvere universale per tutti gli aspirapolvere Philips ed Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) dotati di sacchetto. Quando acquisti dei sacchetti sostitutivi, verifica che sia presente il logo s-bag®. L'utilizzo di sacchetti non originali può danneggiare il tuo aspirapolvere.
Vedi tutti i vantaggi

Maggior durata, miglior filtraggio

Probabilmente il sacco raccogli polvere più venduto

  • 4 sacchetti per la polvere

Standard universale per una scelta semplice

Standard universale per una scelta semplice

I sacchetti Philips s-bag® originali possono essere utilizzati con tutti gli aspirapolvere Philips e Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) con sacco. Non dovrai cercare più inutilmente un sacco, basterà cercare il logo s-bag®.

Antiallergenico, ideale per chi soffre di asma e allergie

Antiallergenico, ideale per chi soffre di asma e allergie

I sacchetti s-bag® antiallergenici dispongono di un alto filtraggio in grado di catturare polline, particelle di polvere, acari e allergeni di dimensioni pari a 1 micron. Questo livello di filtraggio riduce in modo consistente l'esposizione dei tuoi cari agli allergeni, alleviando le difficoltà respiratorie di chi soffre di asma e allergie.

Sigillo di qualità ECARF per risultati affidabili

Sigillo di qualità ECARF per risultati affidabili

Il sacchetto Philips s-bag® antiallergico è stato premiato con il sigillo di qualità ECARF, il quale dimostra gli alti livelli di filtraggio offerti da questo aspirapolvere con sacco. Il sigillo ECARF è stato ideato per aiutare chi soffre di allergia nella scelta di prodotti e servizi più appropriati.

Specifiche tecniche

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