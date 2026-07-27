Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FC6823/01
2 in 1: Aspirapolvere/Aspirabriciole
25,2 V, fino a 65 minuti di autonomia
2 in 1: scopa elettrica/aspirabriciole
Spazzola TurboPet
Spazzola di aspirazione a 360° che cattura la polvere e lo sporco più velocemente ad ogni passata, anche all'indietro e a bordo parete, ottimizzando ogni movimento.
Il motore digitale PowerBlade è progettato per creare un flusso d'aria potente come mai prima d'ora (>1000 l/min) che consente un'aspirazione della spazzola a 360°. Registrati su Philips.com entro 3 mesi dall'acquisto e usufruisci di una garanzia sul motore di 5 anni gratuita!
Tecnologia PowerCyclone 8, la nostra migliore tecnologia di aspirapolvere senza sacco ora in una scopa elettrica senza filo, per un'aspirazione più potente più a lungo.
Recensioni
Test effettuato in comparazione alle 10 scope elettriche senza filo più vendute con prezzo superiore a 300 € in Germania, nel 2017. È stato utilizzato il test di pulizia dello sporco grossolano su pavimenti duri sviluppato da Philips in conformità allo standard internazionale IEC60312-1. Gennaio 2018.