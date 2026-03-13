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Aspirapolvere e lavapavimenti
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SpeedPro Max Aspirapolvere senza fili
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FC6813/01
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EU Declaration of conformity Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6813/01 - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
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Come sostituire le batterie dell'aspirapolvere Philips SpeedPro (Max) Stick
Gli accessori dell'aspirapolvere Philips sono compatibili con altri modelli?
Per quanto tempo si deve ricaricare l'aspirapolvere Philips Cordless?
Dove si trova il numero di modello/numero di serie dell'aspirapolvere Philips?
Spazzola integrata
Unità di supporto a parete
SpeedPro MaxPowerCyclone
Adattatore 18 V
Spazzola di aspirazione a 360°
Unità spazzola per bocchetta
Tubo
Unità filtro
L'aspirapolvere cordless Philips emette un rumore insolito
Impossibile aprire il contenitore polvere dell'aspirapolvere cordless Philips
L'aspirapolvere cordless Philips non scorre bene
L'aspirapolvere cordless Philips serie 7000 ha una potenza di aspirazione ridotta
La batteria dell'aspirapolvere cordless Philips si scarica velocemente
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