Veloce. Potente anche nei punti più difficili da raggiungere

Il nuovo aspirapolvere senza filo SpeedPro garantisce una pulizia rapida e un raggio d'azione elevato. L'aspirapolvere è dotato di una spazzola aspirante a 180° per rimuovere lo sporco efficacemente anche nei punti più difficili: vicino alle pareti, ai mobili e negli angoli.