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Fuori produzione
FC6723/01
Spazzola aspirante a 180° con LED
2 in 1: Aspirapolvere/Aspirabriciole
Tecnologia PowerCyclone 7
Spazzola con LED
La spazzola di aspirazione a 180° è progettata per una rimozione efficace e potente del 98% di polvere e sporco a ogni passata, su tutti i tipi di pavimento, anche nei punti più difficili da raggiungere.
Polvere, lanugine, capelli e briciole sono facili da individuare ed eliminare con le luci LED della spazzola di SpeedPro. I LED della spazzola rivelano la polvere e la sporcizia nascoste durante la pulizia.
Due impostazioni di velocità per diversi pavimenti e tipi di sporco.
Recensioni
Per prestazioni ottimali, lava il filtro a mano ogni 2 settimane. Strizzalo fino a quando l'acqua non fuoriesce pulita. Lascialo asciugare per 24 ore prima di riutilizzarlo.