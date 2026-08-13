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  • Non è più necessario stare piegati
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Fuori produzione

Scopa elettrica rotante

FC6126/01

Non è più necessario stare piegati
Questa scopa elettrica rotante Philips è perfetta per la pulizia rapida dei pavimenti: la veloce spazzola a rullo raccoglie lo sporco ed è facile da manovrare. La scopa è molto silenziosa e grazie al tubo pieghevole permette di raggiungere senza sforzo anche i punti più difficili.
Vedi tutti i vantaggi

Facile accesso ai punti difficili

Non è più necessario stare piegati

  • 4,8 V

Tubo pieghevole

Tubo pieghevole

Il tubo pieghevole consente una pulizia facile anche nei punti più difficili da raggiungere. In questo modo per pulire sotto i mobili non dovrai più chinarti: questa scopa elettrica si piega al posto tuo.

Rullo spazzole a rapida rotazione

Rullo spazzole a rapida rotazione

Per facilitare il lavoro, una spazzola elettrica rotante porta lo sporco nel vano di raccolta indipendente. Una volta accesa, la scopa elettrica raccoglie sporco, briciole, capelli e molto altro. L'azione dinamica della spazzola è sicura ed efficace su tutti i pavimenti di casa, con moquette o senza.

Batteria NiMH che rispetta l'ambiente

Batteria NiMH che rispetta l'ambiente

Grande libertà di movimento, grazie all'assenza di cavi. Le potenti batterie Ni-MH ricaricabili garantiscono 50 minuti di autonomia per la pulizia di superfici dure. Le batterie al nichel idruro metallico (NiMH) rispettano l'ambiente, poiché non contengono elementi altamente tossici. Inoltre durano più a lungo e garantiscono prestazioni uniformi nel tempo.

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