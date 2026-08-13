Non è più necessario stare piegati

Questa scopa elettrica rotante Philips è perfetta per la pulizia rapida dei pavimenti: la veloce spazzola a rullo raccoglie lo sporco ed è facile da manovrare. La scopa è molto silenziosa e grazie al tubo pieghevole permette di raggiungere senza sforzo anche i punti più difficili.