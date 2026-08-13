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Fuori produzione
FC6126/01
4,8 V
Il tubo pieghevole consente una pulizia facile anche nei punti più difficili da raggiungere. In questo modo per pulire sotto i mobili non dovrai più chinarti: questa scopa elettrica si piega al posto tuo.
Per facilitare il lavoro, una spazzola elettrica rotante porta lo sporco nel vano di raccolta indipendente. Una volta accesa, la scopa elettrica raccoglie sporco, briciole, capelli e molto altro. L'azione dinamica della spazzola è sicura ed efficace su tutti i pavimenti di casa, con moquette o senza.
Grande libertà di movimento, grazie all'assenza di cavi. Le potenti batterie Ni-MH ricaricabili garantiscono 50 minuti di autonomia per la pulizia di superfici dure. Le batterie al nichel idruro metallico (NiMH) rispettano l'ambiente, poiché non contengono elementi altamente tossici. Inoltre durano più a lungo e garantiscono prestazioni uniformi nel tempo.
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