40% più silenzioso grazie alla tecnologia SilentBrew**

La nostra tecnologia brevettata SilentBrew riduce i rumori emessi dalla macchina per offrirti un caffè dall'aroma eccezionale e ancora più piacevole. Grazie alla schermatura acustica e alla macinatura silenziosa, i nostri apparecchi producono il 40% di rumore in meno rispetto ai modelli precedenti e sono dotati della certificazione Quiet Mark.