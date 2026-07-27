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  • Il modo più semplice per gustare ricette con caffè caldo e freddo
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Series 4400 LatteGoMacchina da caffè automatica

EP4446/70

Il modo più semplice per gustare ricette con caffè caldo e freddo
Scegli una delle 12 deliziose ricette a base di caffè disponibili su LatteGo 4400, Dal latte macchiato al rinfrescante caffè freddo, ogni bevanda viene erogata alla temperatura ideale, con una schiuma morbida e vellutata e un aroma delizioso. Inoltre, la pulizia di LatteGo è estremamente semplice.
Vedi tutti i vantaggi

LatteGo, il sistema del latte più veloce da pulire*

Il modo più semplice per gustare ricette con caffè caldo e freddo

  • 12 bevande

  • Macinacaffè 100% in ceramica

  • Sistema latte: caraffa automatica LatteGo

  • Tecnologia SilentBrew: riduce il rumore di preparazione

  • Filtro AquaClean purifica e decalcifica l'acqua

Potrai gustare 12 bevande calde o ghiacciate in qualsiasi momento

Potrai gustare 12 bevande calde o ghiacciate in qualsiasi momento

Le nostre 12 ricette spaziano da bevande calde come caffè, latte e cappuccini cremosi, nonché caffè ghiacciato. Il nostro sistema di erogazione è stato calibrato in modo che anche i caffè ghiacciati abbiano lo stesso sapore delizioso delle bevande calde.

Crema di latte vellutata e setosa con il sistema del latte LatteGo

Crema di latte vellutata e setosa con il sistema del latte LatteGo

La nostra potente tecnologia ciclonica consente di creare una schiuma di latte setosa e vellutata toccando solo un pulsante, anche se si usa latte vegetale come alternativa.

Meno attese e un caffè più veloce con QuickStart

Meno attese e un caffè più veloce con QuickStart

Non devi più aspettare che la macchina si riscaldi: la nostra funzione QuickStart, infatti, consente di accenderla e preparare subito il caffè, perché la macchina si riscalda in base alla ricetta selezionata.

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Esclusioni di responsabilità

  1. In base a test su consumatori in Germania per confrontare macchine da caffè leader azionabili con un solo tocco (caffè + latte) completamente automatiche (2023)

  2. Rispetto alle macchine da caffè Philips precedenti

  3. Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla macchina. Il numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate e dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia