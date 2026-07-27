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Garanzia di 2 anni
EP4446/70
12 bevande
Macinacaffè 100% in ceramica
Sistema latte: caraffa automatica LatteGo
Tecnologia SilentBrew: riduce il rumore di preparazione
Filtro AquaClean purifica e decalcifica l'acqua
Le nostre 12 ricette spaziano da bevande calde come caffè, latte e cappuccini cremosi, nonché caffè ghiacciato. Il nostro sistema di erogazione è stato calibrato in modo che anche i caffè ghiacciati abbiano lo stesso sapore delizioso delle bevande calde.
La nostra potente tecnologia ciclonica consente di creare una schiuma di latte setosa e vellutata toccando solo un pulsante, anche se si usa latte vegetale come alternativa.
Non devi più aspettare che la macchina si riscaldi: la nostra funzione QuickStart, infatti, consente di accenderla e preparare subito il caffè, perché la macchina si riscalda in base alla ricetta selezionata.
Recensioni
In base a test su consumatori in Germania per confrontare macchine da caffè leader azionabili con un solo tocco (caffè + latte) completamente automatiche (2023)
Rispetto alle macchine da caffè Philips precedenti
Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla macchina. Il numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate e dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia