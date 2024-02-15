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      Serie 4400 LatteGo Macchina da caffè automatica

      EP4441/50

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      Il modo più semplice per gustare ricette con caffè caldo e freddo

      Scegli una delle 12 deliziose ricette a base di caffè disponibili su LatteGo 4400. Dal latte macchiato al rinfrescante caffè freddo, ogni bevanda viene erogata alla temperatura ideale, con una schiuma morbida e vellutata e un aroma delizioso. Inoltre, la pulizia di LatteGo è estremamente semplice.

      Scopri tutti i vantaggi

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      Serie 4400 LatteGo
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      Serie 4400 LatteGo

      Macchina da caffè automatica

      totale

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      Il modo più semplice per gustare ricette con caffè caldo e freddo

      LatteGo, il sistema del latte più veloce da pulire*

      • 12 bevande
      • Macinacaffè 100% in ceramica
      • Sistema latte: caraffa automatica LatteGo
      • Tecnologia SilentBrew: riduce il rumore di preparazione
      • Filtro AquaClean purifica e decalcifica l'acqua
      Potrai gustare 12 bevande calde o ghiacciate in qualsiasi momento

      Potrai gustare 12 bevande calde o ghiacciate in qualsiasi momento

      Le nostre 12 ricette spaziano da bevande calde come caffè, latte e cappuccini cremosi, nonché caffè ghiacciato. Il nostro sistema di erogazione è stato calibrato in modo che anche i caffè ghiacciati abbiano lo stesso sapore delizioso delle bevande calde.

      Crema di latte vellutata e setosa con il sistema del latte LatteGo

      Crema di latte vellutata e setosa con il sistema del latte LatteGo

      La nostra potente tecnologia ciclonica consente di creare una schiuma di latte setosa e vellutata toccando solo un pulsante, anche se si usa latte vegetale come alternativa.

      Meno attese e un caffè più veloce con QuickStart

      Meno attese e un caffè più veloce con QuickStart

      Non devi più aspettare che la macchina si riscaldi: la nostra funzione QuickStart, infatti, consente di accenderla e preparare subito il caffè, perché la macchina si riscalda in base alla ricetta selezionata.

      Aroma migliorato grazie al macinacaffè in ceramica resistente all'usura

      Aroma migliorato grazie al macinacaffè in ceramica resistente all'usura

      Esalta il gusto pieno dei chicchi di caffè con il nostro macinacaffè in ceramica resistente all'usura. Regola le dimensioni di macinatura utilizzando una delle 12 impostazioni, da fine a grossolana.

      Ottieni la temperatura, l'aroma e la crema perfetti, tazza dopo tazza

      Ottieni la temperatura, l'aroma e la crema perfetti, tazza dopo tazza

      Il nostro sistema Aroma Extract trova l'equilibrio ideale tra temperatura e aroma, mantenendo la temperatura dell'acqua tra 90 °C e 98 °C e regolando al contempo la velocità del flusso dell'acqua.

      Fino a 5000 tazze*** senza decalcificazione grazie al filtro AquaClean

      Fino a 5000 tazze*** senza decalcificazione grazie al filtro AquaClean

      Prepara fino a 5000 tazze senza dover decalcificare con il filtro AquaClean. Purifica l'acqua prima di iniziare la preparazione del caffè per un gusto più saporito.

      Risparmia sul consumo di acqua e di energia con le impostazioni Eco

      Risparmia sul consumo di acqua e di energia con le impostazioni Eco

      Utilizza una delle cinque impostazioni Eco per ridurre il consumo di acqua ed energia, senza compromettere la qualità del caffè. La nostra Serie 4400 consente di regolare l'intensità delle luci principali e della tazza prima del tempo predefinito, di utilizzare meno acqua durante il risciacquo, di passare più rapidamente alla modalità standby o di diminuire la luminosità.

      Trova ispirazione e supporto nella nostra app

      Trova ispirazione e supporto nella nostra app

      Scopri i dettagli sulla tua macchina e trova nuove ricette per caffè in stile caffetteria sulla nostra app HomeID.

      Ti basteranno meno di 10 secondi per pulire il sistema del latte LatteGo

      Ti basteranno meno di 10 secondi per pulire il sistema del latte LatteGo

      Costituito da solo due parti, senza tubi, il nostro sistema del latte può essere pulito in meno di 10 secondi, sia in lavastoviglie che sotto l'acqua corrente. Philips non offre la pulizia automatica, poiché non è richiesta una pulizia complementare.

      40% più silenzioso grazie alla tecnologia SilentBrew**

      40% più silenzioso grazie alla tecnologia SilentBrew**

      La nostra tecnologia brevettata SilentBrew riduce i rumori emessi dalla macchina per offrirti un caffè dall'aroma eccezionale e ancora più piacevole. Grazie alla schermatura acustica e alla macinatura silenziosa, i nostri apparecchi producono il 40% di rumore in meno rispetto ai modelli precedenti e sono dotati della certificazione Quiet Mark.

      Seleziona, personalizza e salva le bevande su un display intuitivo

      Seleziona, personalizza e salva le bevande su un display intuitivo

      Il nostro display intuitivo e facile da usare permette di selezionare una ricetta e di regolare l'intensità, la lunghezza del caffè e il volume del latte. Vuoi conservare le tue preferenze? Salva la tua bevanda in uno dei due profili utente.

      Specifiche tecniche

      • Specifiche generali

        Fonte di caffè
        Chicchi freschi
        Coinvolgimento degli utenti
        Premendo un pulsante
        Tipo di prodotto
        Macchina da caffè completamente automatica
        Bevande
        Espresso, caffè, cappuccino, latte macchiato, caffè freddo, acqua calda, americano, crema caffè, caffellatte, caffè ristretto, Café au Lait, americano con ghiaccio, espresso con ghiaccio, schiuma di latte
        Bevande preimpostate
        12
        Numero di dosi
        2
        Pressione
        15 bar
        Macinacaffè integrato
        Impostazioni del macinacaffè
        12
        Capacità del contenitore dei chicchi
        275 g
        Montatura del latte
        Soluzione per il latte
        LatteGo
        Contenitore del latte
        0,26L
        Capacità del serbatoio dell'acqua
        1,8L
        Profili
        2 + ospite
        Materiale primario
        Plastica
        Materiale secondario
        Metallo
        Tecnologia di cottura
        LatteGo, avvio rapido, SilentBrew
        Interfaccia
        Display TFT intuitivo
        Garanzia
        2 anni
        Connettività
        No
        Componenti lavabili in lavastoviglie

      • Specifiche tecniche

        Efficienza energetica
        Classe A
        Potenza
        1500W
        Voltaggio
        da 230V
        Frequenza
        50 Hz
        Numero per confezione
        1

      • Funzionalità di sicurezza

        Timer di spegnimento automatico
        Certificazione di sicurezza

      • Peso e dimensioni

        Lunghezza prodotto
        433 mm
        Larghezza prodotto
        246 mm
        Altezza prodotto
        371 mm
        Peso prodotto
        8 kg
        Lunghezza confezione
        491,5 mm
        Larghezza confezione
        287,5 mm
        Altezza confezione
        478 mm
        Peso confezione
        10-12,3 kg

      • Compatibilità

        Accessori inclusi (x2)
        Misurino
        Accessori inclusi (x3)
        Linguetta per il test della durezza dell'acqua
        Accessori inclusi 4
        Filtro AquaClean
        Accessori inclusi 5
        Coperchio LatteGo
        Accessorio compatibile (non incluso)
        Pastiglie per la rimozione dei residui di grasso del caffè
        Accessorio compatibile (non incluso)
        Decalcificante per macchine da caffè
        Accessorio compatibile (non incluso)
        Spazzola per la pulizia
        Accessori compatibili (x4)
        Lubrificante per il gruppo infusore Philips

      • Durata

        Manuale utente
        >75% di carta riciclata
        Confezione
        > 95% di materiali riciclati

      • Paese di origine

        Prodotto in
        Cina

      • Efficienza energetica

        Consumo energetico in modalità stand-by
        <0,2W
        Consumo energetico in modalità off
        nd
        Consumo energetico in modalità stand-by in rete
        nd
        Intervallo di tempo previo passaggio automatico alla modalità stand-by
        30 minuti
        Standard di misurazione
        EN 50564:2011

      Badge-D2C

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      • *In base a test su consumatori in Germania per confrontare macchine da caffè leader azionabili con un solo tocco (caffè + latte) completamente automatiche (2023)
      • **Rispetto alle macchine da caffè Philips precedenti
      • ***Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla macchina. Il numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate e dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia

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