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Supporto
EP3349/70
Che differenza c'è nella preparazione di un caffè freddo con la macchina da caffè Philips?
È possibile utilizzare un filtro diverso nella macchina da caffè Philips?
Come effettuare la pulizia e la manutenzione della macchina da caff� Philips
Come lubrificare il gruppo infusore della macchina da caffè Philips
Come regolare il volume della bevanda sulla macchina da caffè Philips
Come si utilizzano le pastiglie per la rimozione dei residui grassi del caffè Philips?
Come rimuovere il calcare dalla macchina da caffè Philips
Il vassoio antigoccia della macchina per espresso Philips si riempie rapidamente
La temperatura del caffè della macchina da caffè Philips non è abbastanza calda
Il pannarello LatteGo Philips perde dalla parte inferiore
Sulla macchina da caffè Philips è visualizzato "Svuotare il recipiente dei fondi" nonostante sia già vuoto
La macchina da caffè Philips non produce una buona schiuma di latte
La macchina Philips richiede la rimozione del calcare dopo l'installazione del filtro AquaClean
La macchina da caffè Philips emette un rumore
La macchina per espresso Philips getta via polvere di caffè senza preparare il caffè
Non si riesce a rimuovere il gruppo infusore dalla macchina da caffè Philips
Una spia di avviso della macchina da caffè Philips non si spegne
Il caffè preparato con la macchina Philips è annacquato
La macchina da caffè Philips ha delle perdite
Impossibile inserire il gruppo infusore nella macchina da caffè Philips
I dischi del caffè della macchina da caffè Philips sono bagnati
Non si riesce a regolare l'impostazione del macinacaffè della macchina da caffè Philips
L'acqua non fluisce dal serbatoio della macchina da caffè Philips
La macchina da caffè Philips non macina i chicchi di caffè
Sotto il gruppo infusore della macchina da caffè Philips è presente della polvere di caffè
La macchina da caffè Philips non eroga caffè