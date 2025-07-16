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Garanzia di 2 anni
Il modo più semplice per gustare il caffè da chicchi freschi
Gusta 6 bevande calde e rinfrescanti con un solo tocco, con crema, aroma e temperatura perfetti. LatteGo prepara automaticamente una crema di latte dalla consistenza vellutata per il tuo caffè latte, è facile da configurare e può essere pulito in soli 10 secondi*.
6 bevande
Macinacaffè 100% in ceramica
Sistema latte: caraffa automatica LatteGo
Tecnologia SilentBrew: riduce il rumore di preparazione
Filtro AquaClean purifica e decalcifica l'acqua
Gusta 5 delle ricette a base di caffè più diffuse, tra cui il classico espresso, il normale caffè nero, il cappuccino, il latte macchiato, il caffè freddo con crema, aroma e temperatura perfetti. Inoltre, è disponibile acqua calda per il tè. Il nostro esclusivo sistema di erogazione estrae perfettamente l'aroma dei chicchi a una minore velocità e a una temperatura più bassa. Aggiungi i cubetti di ghiaccio alla tua bevanda e gusta un delizioso caffè freddo senza rinunciare all'intensità del caffè.
La nostra tecnologia brevettata SilentBrew riduce i rumori emessi dalla macchina per offrirti un caffè dall'aroma eccezionale e ancora più piacevole. Grazie alla schermatura acustica e alla macinatura silenziosa, le nostre macchine producono il 40% di rumore in meno rispetto ai modelli precedenti e sono dotate della certificazione Quiet Mark.
Sostituendo il filtro quando lo richiede la macchina, non dovrai eseguire la decalcificazione fino a 5000 tazze** e potrai usufruire di un'acqua pura e limpida.
4.4
su 5
457
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
Ippolizius
16/07/2025
Italia
Compratore verificato
Molta varieta
Bella da vedere è facile da usare. Buonissime varianti di caffe
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Series 3300 LatteGo EP3347/90 Macchina da caffè automatica
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Series 3300 LatteGo EP3347/90 Macchina da caffè automatica
mariadublin
13/06/2025
Italia
Compratore verificato
Ottima macchina per caffè come al bar
Ottima macchina per caffè come al bar. Dotata di diversi programmi, facile da usare e da pulire.
Questa revisione è stata effettuata per Serie 3300 EP3347/90R1 Macchina da caffè totalmente automatica - Ricondizionata
Questa revisione è stata effettuata per Serie 3300 EP3347/90R1 Macchina da caffè totalmente automatica - Ricondizionata
Antonio9292
07/02/2025
Italia
Ottimo prodotto
La Philips Serie 3300 EP3341/50 è la soluzione perfetta per chi vuole gustare un ottimo caffè ogni mattina senza complicazioni. Basta premere un pulsante e in pochi secondi l’espresso è pronto, con una crema densa e un aroma intenso, proprio come al bar. Se al mattino preferisci un cappuccino, il sistema LatteGo monta il latte in modo perfetto e, a differenza di altri sistemi, si pulisce in un attimo sotto l’acqua senza tubi da smontare. La regolazione dell’intensità del caffè è comoda per accontentare i gusti di tutta la famiglia: chi lo vuole più leggero può selezionare un’opzione più delicata, mentre chi preferisce un caffè più forte può aumentare l’intensità con un semplice tocco. Il serbatoio dell’acqua capiente e il filtro AquaClean evitano di dover decalcificare spesso, rendendo la manutenzione minima. Dopo una lunga giornata, poter preparare un buon caffè senza sporcare né perdere tempo è davvero un piacere. Dopo settimane di utilizzo, posso dire con certezza che è stata un’ottima scelta: pratica, affidabile e capace di offrire sempre un caffè perfetto. Assolutamente consigliata!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Series 3300 LatteGo EP3341/50 Macchina per caffè automatica
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Series 3300 LatteGo EP3341/50 Macchina per caffè automatica
In base a test condotti su consumatori in Germania al fine di confrontare macchine per espresso leader azionabili con un solo tocco (caffè + latte) completamente automatiche (2023).
Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla macchina. Il numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate e dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia.