(Questa recensione è stata raccolta come parte di una promozione.) La macchina da caffè automatica Philips serie 3300 LatteGo modello EP3347/90 è perfetta per tutti gli amanti della bevanda più bevuta al mondo e più amata dagli Italiani: il caffè! Basta scegliere la nostra varietà preferita, in grani o macinato, ed attraverso il pratico e moderno display touchscreen si può selezionare tra l'espresso, il caffè nero, il cappuccino, il latte macchiato, il caffè freddo con crema. È anche possibile preparare l'acqua calda per il thè. Assieme alla macchina ci sono gli accessori* ed il libretto di istruzioni, composto da una serie di disegni che ho trovato poco chiari, quindi ho preferito scaricare l'app "Phillips Coffee+" e muovere i primi passi seguendo i passaggi illustrati in maniera più comprensibile. La classe di efficienza energetica della macchina è la A (ovvero lo standard più elevato) , è disponibile l'impostazione ECO, il peso è di 8kg e le dimensioni (246 x 371 x 433 mm) sono di conseguenza molto più grandi rispetto alle macchinette da caffè che solitamente si preferisce avere in cucina. *Gli accessori in dotazione sono: misurino per il caffè, coperchio per LatteGo, coperchio salva-aroma per il caffè in grani, test con la cartina per la durezza dell'acqua, filtro AquaClean, tubetto di grasso. A proposito del filtro AquaClean: sono garantite fino a 5000 tazze senza decalcificazione, sarà poi la macchina a richiedere la sostituzione del filtro e la decalcificazione sarà guidata. Dopo aver preparato la macchina, di cui mi hanno subito colpito il suo design moderno e i dettagli cromati su base nera, ho subito voluto gustare il classico espresso. Io ho utilizzato il caffè macinato. Dopo l'accensione, usare il display touch è semplice ed intuitivo: si seleziona la bevanda, eventualmente si sceglie l'intensità dell'aroma e la lunghezza del caffè, soprattutto se si devono preparare due tazzine, si preme il tasto per l'avvio e l'erogazione è subito molto rapida e con una temperatura adatta. Sono rimasta soddisfatta, perché generalmente i primi caffè lasciano a desiderare... Grazie alla funzione My Coffee Choice, che permette di scegliere temperatura, intensità dell'aroma e/o lunghezza del caffè ed anche il livello della crema di latte, è divertente poter sperimentare per ottenere il caffè perfetto. Inizialmente, per distrazione, non ho utilizzato queste funzioni ma continuando con l'utilizzo desidero giocare con i vari abbinamenti. Ho anche provato il cappuccino e l'ho trovato molto gustoso ed equilibrato. LatteGo, oltre ad essere velocissimo da pulire dopo l'uso, è utilizzabile con qualsiasi tipologia di latte e con le bevande vegetali, e anche in questo caso si ha piena libertà di personalizzazione! Per quanto riguarda la pulizia, anch'essa è semplice e veloce, il vassoio antigoccia si pulisce in un attimo. La capacità del contenitore fondi del caffè è di 12 porzioni quindi non è necessario svuotarlo ogni volta, sia il recipiente degli scarti che il serbatoio dell'acqua (che può contenere 1,8 l) si sfilano frontalmente. Per una pulizia più accurata, l'accesso all'interno della macchina avviene dopo aver rimosso il serbatoio dell'acqua e aperto uno sportellino, raccomando di affidarsi sempre all'app o ai video sul web per visionare come procedere le prime volte che si ha a che fare con questa fase di smontaggio e montaggio del pezzo da pulire. In conclusione, sono pienamente soddisfatta dalla macchina per caffè Philips serie 3300 LatteGo modello EP3347/90! Ho intuito che l'obiettivo di Philips sia quello di fare rivivere una esperienza in stile bar a chiunque utilizzi questa macchina per caffè e, con il moderno display ed i dettagli di stile che rendono accattivante il prodotto, non nego di sentirmi un po' una "barista" durante ogni suo utilizzo!