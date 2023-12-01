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EP3321/40
Il modo più semplice per gustare il caffè da chicchi freschi
Gusta 5 bevande calde e rinfrescanti con un solo tocco, con crema, aroma e temperatura perfetti. Il classico pannarello ti consente di preparare facilmente latte con schiuma spessa per i tuoi cappuccini o di riscaldarlo per la tua cioccolata calda.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Macchina da caffè automatica con pannarello
totale
recurring payment
Gusta le ricette a base di caffè più diffuse con un solo tocco, tra cui il classico espresso, il normale caffè nero, l'espresso lungo, il caffè freddo con crema, aroma e temperatura perfetti. Inoltre, è disponibile acqua calda per il tè. Il nostro esclusivo sistema di erogazione estrae perfettamente l'aroma dei chicchi a una minore velocità e a una temperatura più bassa. Aggiungi i cubetti di ghiaccio alla tua bevanda e gusta un delizioso caffè ghiacciato senza rinunciare all'intensità del caffè.
Seleziona facilmente le tue bevande preferite grazie al moderno touch screen con icone colorate. Regola il tuo caffè come vuoi tu grazie alla funzione My Coffee Choice: scegli l'intensità, la lunghezza del caffè e il livello della crema di latte in base ai tuoi gusti.
La nostra tecnologia brevettata SilentBrew riduce i rumori emessi dalla macchina per offrirti un caffè dall'aroma eccezionale e ancora più piacevole. Grazie alla schermatura acustica e alla macinatura silenziosa, le nostre macchine producono il 40% di rumore in meno rispetto ai modelli precedenti e sono dotate della certificazione Quiet Mark.
Esalta tutto il gusto del tuo caffè con il nostro macinacaffè in ceramica resistente all'usura. I macinacaffè in ceramica resistenti possono essere regolati a 12 passaggi, dalla macinatura fine alla più grossolana.
Prepara facilmente i tuoi caffè a base di latte preferiti in soli 2 passaggi. Il pannarello classico consente di preparare latte con schiuma spessa, a cui puoi aggiungere un espresso e gustare un delizioso cappuccino, oppure puoi riscaldare il latte per la tua cioccolata calda.
Sostituendo il filtro quando lo richiede la macchina, non dovrai decalcificare la tua macchina fino a 5.000 tazze* e potrai gustare un'acqua pura e chiara.
Scopri i dettagli sulla tua macchina e trova nuove ricette per caffè in stile caffetteria sulla nostra app HomeID.
Specifiche generali
Specifiche tecniche
Funzionalità di sicurezza
Peso e dimensioni
Compatibilità
Durata
Paese di origine
Efficienza energetica
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