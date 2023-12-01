Gusta 5 bevande calde e rinfrescanti con un solo tocco

Gusta le ricette a base di caffè più diffuse con un solo tocco, tra cui il classico espresso, il normale caffè nero, l'espresso lungo, il caffè freddo con crema, aroma e temperatura perfetti. Inoltre, è disponibile acqua calda per il tè. Il nostro esclusivo sistema di erogazione estrae perfettamente l'aroma dei chicchi a una minore velocità e a una temperatura più bassa. Aggiungi i cubetti di ghiaccio alla tua bevanda e gusta un delizioso caffè ghiacciato senza rinunciare all'intensità del caffè.