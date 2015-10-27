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Fuori produzione

sistema audio con base docking

DTM5096/12

3.4

| (22) Recensioni

La vetta artistica del suono

Ascolta la tua musica tramite lo streaming wireless Bluetooth® di alta qualità, la riproduzione CD e la connettività iPod, iPad e iPhone tramite DualDock oppure collega un dispositivo tramite porta Aux-in. Questo sistema completo 3.1 è tutto quello di cui hai bisogno per un audio potente.

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Ossessionati dall'audio

La vetta artistica del suono

  • Bluetooth®

Potenza totale in uscita 200 W RMS

Potenza totale in uscita 200 W RMS

Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 200 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.

Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW

Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer" (7,6 cm, 3"). Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.

Tuner digitale FM con preselezioni

Tuner digitale FM con preselezioni

La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.4

su 5

22

Recensioni

27/10/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

Questo prodotto è ottimo

Trovo questo prodotto ottimo sia per le caratteristiche tecniche, del suono, sia per il design.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DTM5096 sistema audio con base docking

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19/06/2019

France

France

Un produit vraiment top

Simple d’utilisation. Un son au top. Bonne Enceinte j’y met mon iPod parfois qq CD mais rare et j’y ai même branché ma platine vinyles. Une qualité sonore d’exception et même si on veut pousser les watts ça reste TOP

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Questa revisione è stata effettuata per DTM5096 Station d'accueil

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01/10/2016

France

France

Excellent quand ça fonctionnait!

Très bonne qualité sonore. Mode d'emploi très fouillis. Mon fils avait cet appareil que je trouvais excellent. Il m'en a offert un pour mon anniversaire. Juste après le sien est tombé en panne au niveau du lecteur CD, de plus le pupitre supérieur se décollait. Le mien va bientôt avoir 2 ans et voilà que l'éjection du CD ne fonctionne plus! Mon fils est un peu têtu, il en a racheté un nouveau. Donc sur 3 appareils Fidelio dans la famille, cela fait 2 en panne. Ou ce n'est pas de chance, ou la fiabilité n'est pas au rendez-vous.

Questa revisione è stata effettuata per DTM5096 Station d'accueil

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