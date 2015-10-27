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Fuori produzione
DTM5096/12
La vetta artistica del suono
Ascolta la tua musica tramite lo streaming wireless Bluetooth® di alta qualità, la riproduzione CD e la connettività iPod, iPad e iPhone tramite DualDock oppure collega un dispositivo tramite porta Aux-in. Questo sistema completo 3.1 è tutto quello di cui hai bisogno per un audio potente.
Bluetooth®
Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 200 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.
MP3 significa "MPEG 1 Audio layer" (7,6 cm, 3"). Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.
La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.
3.4
su 5
22
Recensioni
daniele5
27/10/2015
Italia
Compratore verificato
Questo prodotto è ottimo
Trovo questo prodotto ottimo sia per le caratteristiche tecniche, del suono, sia per il design.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DTM5096 sistema audio con base docking
Sì, consiglio questo prodotto
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Cafe20
19/06/2019
France
Un produit vraiment top
Simple d’utilisation. Un son au top. Bonne Enceinte j’y met mon iPod parfois qq CD mais rare et j’y ai même branché ma platine vinyles. Une qualité sonore d’exception et même si on veut pousser les watts ça reste TOP
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DTM5096 Station d'accueil
Sì, consiglio questo prodotto
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mgbr
01/10/2016
France
Excellent quand ça fonctionnait!
Très bonne qualité sonore. Mode d'emploi très fouillis. Mon fils avait cet appareil que je trouvais excellent. Il m'en a offert un pour mon anniversaire. Juste après le sien est tombé en panne au niveau du lecteur CD, de plus le pupitre supérieur se décollait. Le mien va bientôt avoir 2 ans et voilà que l'éjection du CD ne fonctionne plus! Mon fils est un peu têtu, il en a racheté un nouveau. Donc sur 3 appareils Fidelio dans la famille, cela fait 2 en panne. Ou ce n'est pas de chance, ou la fiabilité n'est pas au rendez-vous.
Questa revisione è stata effettuata per DTM5096 Station d'accueil
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