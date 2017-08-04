ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Stile di vita del prodotto
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Stile di vita del prodotto

Fuori produzione

Sistema docking con altoparlanti

DS8500/12

4.1

| (20) Recensioni | 80% di utenti consiglia questo prodotto

Qualità audio e stile superiori

L'elegante sistema docking con altoparlanti Philips riproduce un audio perfetto dall'iPhone/iPod grazie alla tecnologia PureDigital. Scopri il controllo avanzato con il sensore di prossimità e il telecomando intuitivo che si abbina perfettamente al design e alle finiture dell'altoparlante.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Qualità audio e stile superiori

Tecnologia di elaborazione audio PureDigital per una qualità audio migliore

Tecnologia di elaborazione audio PureDigital per una qualità audio migliore

Tecnologia di elaborazione audio PureDigital avanzata per prestazioni audio decisamente superiori rispetto alla tecnologia di elaborazione audio analogica convenzionale che caratterizza i lettori docking che utilizzano l'uscita audio analogica degli iPod/iPhone. Tramite l'uscita audio digitale dell'iPod/iPhone e l'elaborazione digitale in ogni parte del circuito, si ottiene un rapporto segnale-rumore molto più alto. Il risultato è una qualità audio perfettamente bilanciata senza pari.

Volume ottimale per soddisfare i requisiti degli altoparlanti

Il design audio garantisce una riproduzione dei bassi eccellente. Il volume audio assegnato a ciascun driver per i suoni intermedi si abbina perfettamente ai relativi requisiti acustici. I toni bassi sono profondi e definiti, potenti e ricchi.

Linee arrotondate per un audio elegante e preciso

Le linee pulite e il design accattivante dello sportello posteriore curvo non solo conferiscono un aspetto gradevole, ma offrono una struttura idonea per una buona acustica. Progettate appositamente, le curve aumentano la robustezza del cabinet degli altoparlanti, riducendo notevolmente la risonanza interna e garantendo una riproduzione audio più precisa e naturale. Potrai ascoltare un audio sensazionale da altoparlanti belli ed eleganti.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.1

su 5

20

Recensioni

80%

di utenti consiglia questo prodotto

2

04/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic sound

Having tried a few inferior products, this is near perfection. Great bass, clear sound and plenty of power. I love it.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS8500 docking speaker

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS8500 docking speaker

11/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

HARD TO BEAT!!!

I took my iPod Touch to a few stores and plugged it into the docking stations on display. To be honest, I went straight to all the "high end" gear first, expecting amazing sound, but every single one of them sounded poor at higher volumes. Very flabby bass (which I hate). Then I moved down to the cheaper end just out of curiosity and discovered the Philips DS8500. WOW!!! It blew my socks off not only because it sounded FAR better than all the others, but because it cost half or less! I bought it to take to our holiday home but I liked it so much, I kept it for me in my home office. The point is, DO NOT buy one of these docking stations until you've literally plugged your iPod into it and auditioned it. You'll be amazed by the rich sound of the Philips. Personally, I've not had an issue with remotes, so it's 5-Star all the way!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS8500 docking speaker

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS8500 docking speaker

16/10/2011

France

France

Je suis heureux et fière de l'utiliser

J'en suis content. Mon seul suggestion d'amélioration serait que le dock n'est pas facilement portable. Il n'y a pas de poignée pour l'enlever et le déplacer.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS8500 Station d'accueil

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DS8500 Station d'accueil

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee