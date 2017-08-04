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Fuori produzione
Qualità audio e stile superiori
L'elegante sistema docking con altoparlanti Philips riproduce un audio perfetto dall'iPhone/iPod grazie alla tecnologia PureDigital. Scopri il controllo avanzato con il sensore di prossimità e il telecomando intuitivo che si abbina perfettamente al design e alle finiture dell'altoparlante.
Tecnologia di elaborazione audio PureDigital avanzata per prestazioni audio decisamente superiori rispetto alla tecnologia di elaborazione audio analogica convenzionale che caratterizza i lettori docking che utilizzano l'uscita audio analogica degli iPod/iPhone. Tramite l'uscita audio digitale dell'iPod/iPhone e l'elaborazione digitale in ogni parte del circuito, si ottiene un rapporto segnale-rumore molto più alto. Il risultato è una qualità audio perfettamente bilanciata senza pari.
Il design audio garantisce una riproduzione dei bassi eccellente. Il volume audio assegnato a ciascun driver per i suoni intermedi si abbina perfettamente ai relativi requisiti acustici. I toni bassi sono profondi e definiti, potenti e ricchi.
Le linee pulite e il design accattivante dello sportello posteriore curvo non solo conferiscono un aspetto gradevole, ma offrono una struttura idonea per una buona acustica. Progettate appositamente, le curve aumentano la robustezza del cabinet degli altoparlanti, riducendo notevolmente la risonanza interna e garantendo una riproduzione audio più precisa e naturale. Potrai ascoltare un audio sensazionale da altoparlanti belli ed eleganti.
4.1
su 5
20
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
MalcLondon
04/08/2017
United Kingdom
Fantastic sound
Having tried a few inferior products, this is near perfection. Great bass, clear sound and plenty of power. I love it.
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MadDogMcQ
11/07/2012
United Kingdom
HARD TO BEAT!!!
I took my iPod Touch to a few stores and plugged it into the docking stations on display. To be honest, I went straight to all the "high end" gear first, expecting amazing sound, but every single one of them sounded poor at higher volumes. Very flabby bass (which I hate). Then I moved down to the cheaper end just out of curiosity and discovered the Philips DS8500. WOW!!! It blew my socks off not only because it sounded FAR better than all the others, but because it cost half or less! I bought it to take to our holiday home but I liked it so much, I kept it for me in my home office. The point is, DO NOT buy one of these docking stations until you've literally plugged your iPod into it and auditioned it. You'll be amazed by the rich sound of the Philips. Personally, I've not had an issue with remotes, so it's 5-Star all the way!
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davidprince70
16/10/2011
France
Je suis heureux et fière de l'utiliser
J'en suis content. Mon seul suggestion d'amélioration serait que le dock n'est pas facilement portable. Il n'y a pas de poignée pour l'enlever et le déplacer.
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