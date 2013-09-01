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Fuori produzione

Sistema docking con altoparlanti

DS3400/12

Audio per la tua casa

Compatibile con iPhone 5 e gli ultimi modelli di iPod tramite connettore Lightning, il sistema docking con altoparlanti DS3400 riproduce musica dal tuo iPod/iPhone con un audio estremamente nitido anche durante la ricarica. Utilizzabile mediante presa CA o batteria per la massima flessibilità.

Vedi tutti i vantaggi

Audio per la tua casa

  • con connettore Lightning

  • per iPod/iPhone

  • 10 W, funzionamento a batteria o CA

Sincronizzazione PC con iPod/iPhone

Inseriscilo nella base docking, riproduci la tua musica, sincronizzalo e caricalo! Ascolta la tua musica preferita sul tuo iPod o iPhone mentre lo ricarichi. Sincronizzalo con il tuo computer, collegandolo all'altoparlante con un cavo USB.

Applicazione gratuita ClockStudio per radio via Internet e altre straordinarie funzionalità

Applicazione gratuita ClockStudio per radio via Internet e altre straordinarie funzionalità

Questa applicazione gratuita aggiunge nuove entusiasmanti funzionalità al tuo sistema docking con altoparlanti. Puoi controllare il meteo, l'orario e addirittura impostare le tue immagini preferite come sfondo. ClockStudio ti consente inoltre di ascoltare migliaia di stazioni radio via Internet che trasmettono da ogni parte del mondo. Temi più aggiornati e nuove funzioni in arrivo.

Tecnologia di schermatura per bloccare le interferenze telefoniche

Specifiche tecniche

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