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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DS3400/12
Audio per la tua casa
Compatibile con iPhone 5 e gli ultimi modelli di iPod tramite connettore Lightning, il sistema docking con altoparlanti DS3400 riproduce musica dal tuo iPod/iPhone con un audio estremamente nitido anche durante la ricarica. Utilizzabile mediante presa CA o batteria per la massima flessibilità.
con connettore Lightning
per iPod/iPhone
10 W, funzionamento a batteria o CA
Inseriscilo nella base docking, riproduci la tua musica, sincronizzalo e caricalo! Ascolta la tua musica preferita sul tuo iPod o iPhone mentre lo ricarichi. Sincronizzalo con il tuo computer, collegandolo all'altoparlante con un cavo USB.
Questa applicazione gratuita aggiunge nuove entusiasmanti funzionalità al tuo sistema docking con altoparlanti. Puoi controllare il meteo, l'orario e addirittura impostare le tue immagini preferite come sfondo. ClockStudio ti consente inoltre di ascoltare migliaia di stazioni radio via Internet che trasmettono da ogni parte del mondo. Temi più aggiornati e nuove funzioni in arrivo.
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