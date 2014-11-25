Verpackung: Wie von Philips gewohnt macht die Verpackung einen umweltfreundlichen Eindruck. Auf Plastik wurden praktisch verzichtet. Das Gerät selbst ist im Karton noch mal in einem „Eierkarton“ eingebettet. Besser geht´s nicht. Lieferumfang: Neben dem eigentlichen Gerät befindet sich das passende Steckernetzteil sowie eine gedruckte Kurzanleitung im Lieferumfang. Die Kurzanleitung ist mit hübschen Bildchen illustriert. Das ist leicht zu verstehen. Es gibt auch den Hinweis auf mehr Information aus dem Internet. Das ist gut, aber meines Erachtens nicht nötig. Die Funktionen erschließen sich auch so. Design: Das Gerät sieht wirklich chic aus. Edel glänzende Flächen und schwarzer Stoff. Das gefällt mir wirklich gut. Wenn es auch etwas anfällig für Staub ist. Auffallen tut sofort die stabile und dennoch dezente Kunststoffplatte, die das angedockte Gerät sicher abstützt. Auch an eine schmale Gummileiste wurde gedacht, die das Gerät noch besser stabilisiert und auch vor Kratzern schützt. Besonders pfiffig ist natürlich der umklappbare Dockconnector. Es können Geräte mit 30-poligem Anschluß und solche mit Lightning-Anschluß eingesteckt werden. Zum leichteren Einstecken sind die Stecker auch noch beweglich ausgeführt. Das Display sieht gut aus und ist sehr gut lesbar, sogar aus größerer Entfernung. Es läßt sich in drei Helligkeitsstufen einstellen. Das ist sehr angenehm, vor allem in ganz dunklen Räumen. Manche Displays beleuchten im Dunkeln ja den ganzen Raum. Das mag ich überhaupt nicht. Dieses ist aber absolut schlafzimmertauglich. Handhabung und Funktionen: Ich habe als erstes mein iPhone angedockt. Die richtige Uhrzeit wurde sofort auf dem Display angezeigt. Das ist praktisch. Die Uhr lässt sich aber auch manuell über die Tasten auf der Oberseite einstellen. Dort finden sich die Taste für die Dimmfunktion, die auch nach längerem Festhalten die Lichtleiste am unteren Rand einschaltet, die Taste zum Einstellen der Uhr (auch für Umschalten 12/24h, Datum TT MM) sowie die Plus und Minustasten für Lautstärke und Einstellen der Uhr. Leider gibt es keine eigene Weckfunktion. Das muß man über das iOS Gerät machen. Nach dem ersten Einstecken wird das Herunterladen der „ClockStudio“ App angeboten. Diese App ist ganz nett gemacht. Unter anderem gibt es dort eine Internetradiofunktion. Man braucht sie aber nicht unbedingt. Das Gerät funktioniert natürlich auch ohne diese App. Philips bietet im Appstore mehrere Apps an, die auch mit dem Gerät funktionieren. Da sollte man sich mal umsehen. Man kann natürlich auch seine Lieblingsapps für Musik, Radio etc. benutzen. Ist ein iOS Gerät eingesteckt, so wird es auch aufgeladen (bis 2,1A). Die Ladefunktion ist also auch für ein iPad geeignet. Auf der Rückseite gibt es noch eine USB-Buchse, an der man noch ein weiteres Gerät zum Laden (bis 1A) anschließen kann. Auch an einen Line-In-Anschluß wurde gedacht. Hier kann ein beliebiges Audiosignal in die 3,5 mm Klinkenbuchse eingespeist werden. Das Gerät schaltet dann automatisch um. Kompatibilität: Das Gerät funktioniert mit allen neueren iOS Geräten. Ich habe es mit iPhone 4s, 5s, iPod Touch (4th Gen), iPad 2 und einem iPod Classic 160GB ausprobiert. Einzig mein uralter iPod (der erste mit Farbdisplay) lief nicht. Er ging in das Bild zum Synchronisieren und spielte keine Musik. Er wird aber auch nicht in der Kompatibilitätsliste geführt. Klang: Ein wichtiger Punkt bei einem Docklautsprecher ist natürlich die Klangqualität. Hier gibt es nichts auszusetzen. Für die Größe des Geräts klingt es wirklich ausgezeichnet. Auch der Stereoeffekt kommt sehr deutlich heraus. Im Bassbereich darf man keine Wunder erwarten. Trotzdem ist der Klang sehr ausgewogen. Die Lautstärke lässt sich in 32 Stufen einstellen. Das ist völlig ausreichend. Resümee: Zusammenfassend kann ich sagen, daß Philips hier wieder ein tolles Produkt gelungen ist. Das Design, die sinnvollen Funktionen, der gute Klang und der günstige Preis machen das Gerät zur klaren Kaufempfehlung mit fünf Sternen.