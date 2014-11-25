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Fuori produzione
DS1600/12
Audio per la tua casa con iPod/iPhone/iPad
L'altoparlante con sistema docking DS1600 riproduce la musica e carica il tuo iPod/iPhone/iPad con Philips DualDock tramite il connettore Lightning e quello a 30 pin. Ti offre un audio pieno e ricco. Dotato di porta USB per caricare un secondo dispositivo portatile per la massima versatilità.
DualDock
per iPod/iPhone/iPad
Porta USB per la ricarica
8 W
L'innovativo Philips DualDock con connettore Lightning e a 30 pin consente di ricaricare e utilizzare qualsiasi dispositivo Apple. Creato per fondere stile elegante e connettività, consente di passare da un connettore all'altro in pochi secondi. Ascolta i tuoi brani preferiti da qualunque dispositivo Apple che desideri utilizzare.
Per una maggiore comodità, l'altoparlante è dotato inoltre di una porta USB per caricare un secondo dispositivo mobile, anche quando il tuo iPod/iPhone è posizionato sulla base docking.
La docking station sincronizza automaticamente l'orologio e la data con il tuo iPod/iPhone/iPad quando è posizionato sulla base docking. Basta premere un pulsante per passare dalla visualizzazione dell'orologio alla data e viceversa.
3.0
su 5
25
Recensioni
zanugo65
25/11/2014
Italia
Ottimo prodotto qualità prezzo
Suono meglio del mio mini hifi. Software eccellente, una montagna delle miglior radio internet globali. e altro ancora...
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS1600 Sistema docking con altoparlanti
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Triskel
03/05/2014
Deutschland
Endlich EINE Dockingstation für alle Apple-Anschlüsse
Mit der Zeit haben sich Apple iPhones und iPads sowohl mit dem alten 30-poligen Dockanschluss als auch dem neuen Lightning-Anschluss eingefunden und die alte Dockinstation war nur noch eingeschränkt nutzbar. Mit der DS1600 kann ich jetzt das gerade genutzte Gerät laden und als Wecker nutzen. Meine iphones passt auch mit Hülle, beim iPad unbedingt ausprobieren, ob es sich ohne Fummelei einsetzen lässt. Aber auch als Lautsprecher für ein Schlafzimmer kann sie sich durchaus hören lassen und gibt die Musik oder Hörbücher vom iPhone in mehr als ausreichender Qualität wieder. Sehr praktisch ist der zusätzliche hintere USB-Anschluss, ich lade hier zB. die Pepple ohne eine weiter Steckdose mit einem zusätzlichen Netzteil zu blockieren.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DS1600 Dockingstation
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Tomber
07/01/2014
Deutschland
Klare Kaufempfehlung
Ich bin seit 2 Monaten Besitzer der DS1600/12 und bin begeistert Schon beim auspacken erkennt man das es sich hier um keinen 0815 Artikel handelt Design und Formschön wie man es auch von den Vorgängern der Serie kennt, kommt diese Dockingstation, noch einen Tick „Edler“ daher. Zum Einsatz kommt bei mir ein IPod der 4. Generation. Da dieser noch den breiten Anschluss hat, kein Problem. Aber auch die Neuen Geräte mit dem schmalen Connector können sich hier eindocken. Ein Schieber dreht den Anschluss von breit auf schmal :Perfekt. Die Station ist nicht zu schwer, bleibt aber trotzdem Standfest wenn es um die Bedienung und das Andocken geht. Da haben wir schon andere Sachen erlebt … Der bewegliche Anschluss für die I-Geräte ermöglicht ein leichtes Anstecken. Die interne Display Anzeige in Gelb/Orange ist deutlich zu sehen. Hier sind Die Anzeigen Datum und Uhrzeit möglich. Interessant sind auch die beiden Anschlüsse auf der Rückseite des Gerätes. Neben dem Stromanschluss befindet sich hier zusätzlich ein USB Ausgang, sowie ein Audio Eingang. Am USB lade ich mein Handy und spare mir damit schon wieder eine Steckdose. Audio In gibt mir die Möglichkeit die Dockingstation als Lautsprecher für Externe Geräte zu nutzen. Sehr gut. Klarer und satter Sound runden das Gerät perfekt ab. Klare Kaufempfehlung
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