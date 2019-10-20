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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DLP8752NC/00
Musica e potenza in movimento
Ascolta la musica a tutta potenza ovunque tu vada. Il power bank da 5.000 mAh integra l'altoparlante Bluetooth. Portalo con te e scatenati!
Anche se non hai vicino un caricatore a parete o da auto, puoi ricaricare la batteria del tuo dispositivo con la comoda batteria aggiuntiva. Quest'ultima fornisce energia per prima consentendo, una volta scarica, di avere sempre a disposizione una batteria del dispositivo completamente carica.
Design e materiali leggeri e resistenti ti consentono di portare sempre con te questi altoparlanti.
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