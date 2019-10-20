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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DLP8718NC/00
Power bank sottile e potente
Elevata capacità da 10.000 mAh con display LED che mostra il livello della batteria. Niente più problemi se il cellulare si scarica. Questo è il compagno di viaggio ideale per fornire alimentazione a tutti i tuoi dispositivi mobili.
10.000 mAh
Bianco
Porta di ricarica USB di tipo A e C
La spia a LED discreta si illumina leggermente per indicare che l'unità è in fase di ricarica.
Anche se non hai vicino un caricatore a parete o da auto, puoi ricaricare la batteria del tuo dispositivo con la comoda batteria aggiuntiva. Quest'ultima fornisce energia per prima consentendo, una volta scarica, di avere sempre a disposizione una batteria del dispositivo completamente carica.
L'unità universale è dotata di connessione USB per l'utilizzo di dispositivi USB tramite il cavo relativo che già possiedi o che può essere acquistato separatamente se necessario.
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