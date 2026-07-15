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  • Power bank potente

Power bank USB

DLP7721C/00

3.2
| (5) Recensioni
Power bank potente
Elevata capacità di 20.000 mAh con batteria ai polimeri di litio sicura. Niente più problemi se il cellulare si scarica. Ricarica rapida del tuo dispositivo con USB-C PD 3.0 max 20 W o porta USB-A con uscita QC 3.0 max 18 W.
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con la batteria di backup portatile

Power bank potente

  • 20.000 mAh

  • 3 porte di ricarica USB

  • QC 3.0 e PD 3.0

  • PPS

3 porte USB caricano tre dispositivi contemporaneamente

3 porte USB per caricare tre dispositivi contemporaneamente

Porta di ricarica USB-C PD da 20 W

Dotato di porta di ricarica rapida USB-C con rilascio di potenza (PD, Power Delivery) da 20 W.

USB-A con ricarica rapida QC

La tecnologia di ricarica rapida Quick Charge (QC) consente una ricarica ultrarapida grazie all'aumento di tensione e corrente. Utilizza il protocollo Quick Charge per ottimizzare la velocità di ricarica dei dispositivi compatibili, riducendo i tempi di ricarica

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.2

su 5

5

Recensioni

3

15/07/2026

Deutschland

Deutschland

Perfekt

Perfekte Powebank die beste die bis jetzt hatte kann bis zu 4 mal mein Handy laden bin sehr zufrieden

Questa revisione è stata effettuata per DLP7721C USB-Powerbank

Date of Use 2026-07-15

Questa revisione è stata effettuata per DLP7721C USB-Powerbank

Date of Use 2026-07-15

06/07/2025

France

France

Compratore verificato

Produite de confiance

Très pratique et de très bonne qualité. Usage intensif réel.

Questa revisione è stata effettuata per DLP7721C Batterie externe USB

Questa revisione è stata effettuata per DLP7721C Batterie externe USB

18/06/2025

Österreich

Österreich

Compratore verificato

Gute Leistungen, erfüllt Erwartungen

Powerbank hat sehr gute Leistung, erfüllt diesbezüglich die Erwartungen. Die "Betriebsanleitung" ist jedoch sehr dürftig, auf die Bedeutung, insbesondere Farben der LEDs wird nicht eingegangen.

Pro

Sehr gute Leistung, erfüllt Erwartungen

Contro

Mangelhafte (fast keine) Betriebsanleitung, insbesondere Erklärung der LEDs

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DLP7721C USB-Powerbank

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DLP7721C USB-Powerbank

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  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee