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DLP7721C/00
20.000 mAh
3 porte di ricarica USB
QC 3.0 e PD 3.0
PPS
3 porte USB per caricare tre dispositivi contemporaneamente
Dotato di porta di ricarica rapida USB-C con rilascio di potenza (PD, Power Delivery) da 20 W.
La tecnologia di ricarica rapida Quick Charge (QC) consente una ricarica ultrarapida grazie all'aumento di tensione e corrente. Utilizza il protocollo Quick Charge per ottimizzare la velocità di ricarica dei dispositivi compatibili, riducendo i tempi di ricarica
3.2
su 5
5
Recensioni
Franziskanay
15/07/2026
Deutschland
Perfekt
Perfekte Powebank die beste die bis jetzt hatte kann bis zu 4 mal mein Handy laden bin sehr zufrieden
Questa revisione è stata effettuata per DLP7721C USB-Powerbank
Date of Use 2026-07-15
Questa revisione è stata effettuata per DLP7721C USB-Powerbank
Date of Use 2026-07-15
L'Herminois
06/07/2025
France
Compratore verificato
Produite de confiance
Très pratique et de très bonne qualité. Usage intensif réel.
Questa revisione è stata effettuata per DLP7721C Batterie externe USB
Questa revisione è stata effettuata per DLP7721C Batterie externe USB
GüntherH
18/06/2025
Österreich
Compratore verificato
Gute Leistungen, erfüllt Erwartungen
Powerbank hat sehr gute Leistung, erfüllt diesbezüglich die Erwartungen. Die "Betriebsanleitung" ist jedoch sehr dürftig, auf die Bedeutung, insbesondere Farben der LEDs wird nicht eingegangen.
Pro
Sehr gute Leistung, erfüllt Erwartungen
Contro
Mangelhafte (fast keine) Betriebsanleitung, insbesondere Erklärung der LEDs
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DLP7721C USB-Powerbank
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DLP7721C USB-Powerbank