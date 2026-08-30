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  • Audio eccezionale per l'intrattenimento
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Microfoni wireless

DLM3401TP/00

Audio eccezionale per l'intrattenimento

Dotato di due microfoni dinamici da 2,4 GHz con ricevitore ricaricabile. Controllo del guadagno acustico a 4 livelli. Compatibile con tutti gli altoparlanti per feste e impianti audio. Adattatore da 6,3 a 3,5 mm incluso.

Vedi tutti i vantaggi

Impostazione EQ migliorata per potenziare le prestazioni vocali.

Audio eccezionale per l'intrattenimento

  • Microfono dinamico

  • Wireless 2,4 GHz

  • Ricevitore ricaricabile

  • Controllo della sensibilità vocale

Microfono dinamico

Offre un'ampia risposta in frequenza, rendendolo ideale sia per le performance vocali che strumentali.

Impostazioni EQ avanzate

Fornisce un potenziamento delle frequenze più basse e aggiunge chiarezza e penetrazione alle frequenze più alte.

Controllo della sensibilità vocale regolabile

Consente di adattare facilmente il volume della voce alla musica di sottofondo col microfono.

Specifiche tecniche

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