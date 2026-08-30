Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
DLM3401TP/00
Audio eccezionale per l'intrattenimento
Dotato di due microfoni dinamici da 2,4 GHz con ricevitore ricaricabile. Controllo del guadagno acustico a 4 livelli. Compatibile con tutti gli altoparlanti per feste e impianti audio. Adattatore da 6,3 a 3,5 mm incluso.
Microfono dinamico
Wireless 2,4 GHz
Ricevitore ricaricabile
Controllo della sensibilità vocale
Offre un'ampia risposta in frequenza, rendendolo ideale sia per le performance vocali che strumentali.
Fornisce un potenziamento delle frequenze più basse e aggiunge chiarezza e penetrazione alle frequenze più alte.
Consente di adattare facilmente il volume della voce alla musica di sottofondo col microfono.
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