ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia della confezione
  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia della confezione

Fuori produzione

Da USB-A a Lightning

DLC3106V/00

Cavo da USB-A a Lightning

Collega il tuo iPhone al Macbook per sincronizzare musica, applicazioni, foto, eseguire aggiornamenti e molto altro. Carica il tuo dispositivo quando è collegato tramite caricatore USB da parete o da auto. Un cavo aggiuntivo o sostitutivo davvero utile!

Vedi tutti i vantaggi

Lungo 2 metri/6 piedi

Cavo da USB-A a Lightning

  • Sincronizzazione e ricarica

  • 2 m

Un ottimo cavo aggiuntivo o sostitutivo per il Lightning Apple

Un ottimo cavo aggiuntivo o sostitutivo per il Lightning Apple

Compatibile con i caricatori USB da parete o per auto

Compatibile con qualsiasi fonte di alimentazione esistente basata su USB: a parete, per auto o via computer, per una comoda ricarica ovunque.

Supporta il trasferimento dati tramite USB 2.0

Supporta la velocità di trasferimento dati ad alta velocità da 480 Mbps tramite USB 2.0

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee