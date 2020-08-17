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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DLC3106V/00
Cavo da USB-A a Lightning
Collega il tuo iPhone al Macbook per sincronizzare musica, applicazioni, foto, eseguire aggiornamenti e molto altro. Carica il tuo dispositivo quando è collegato tramite caricatore USB da parete o da auto. Un cavo aggiuntivo o sostitutivo davvero utile!
Sincronizzazione e ricarica
2 m
Un ottimo cavo aggiuntivo o sostitutivo per il Lightning Apple
Compatibile con qualsiasi fonte di alimentazione esistente basata su USB: a parete, per auto o via computer, per una comoda ricarica ovunque.
Supporta la velocità di trasferimento dati ad alta velocità da 480 Mbps tramite USB 2.0
Recensioni