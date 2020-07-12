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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DLC3104A/00
Cavo da USB-A a USB-C da 1,2 m
Carica il tuo dispositivo quando è connesso ed è compatibile con i caricatori USB da parete o per auto che possiedi già. Un cavo aggiuntivo o sostitutivo davvero utile!
Sincronizzazione e ricarica
1,2 m
Portalo con te, mettilo sulla scrivania o sostituisci quello che hai perso per poter sempre collegare e ricaricare il tuo dispositivo quando ne hai bisogno.
Compatibile con qualsiasi fonte di alimentazione esistente basata su USB: a parete, per auto o via computer, per una comoda ricarica ovunque.
Recensioni