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Fuori produzione
DC910/12
Ascolta musica dal tuo iPod con un'incredibile potenza audio
Visualizza i video nel modo giusto, semplicemente ruotando l'iPod dalla posizione verticale a quella orizzontale sul sistema di intrattenimento docking DC910 Philips. Inoltre, i doppi altoparlanti wOOx assicurano dei bassi potenti per la musica proveniente da qualsiasi sorgente!
Base girevole
Slot schede USB e SD
La tecnologia wOOx consente di ottenere bassi di livello superiore, catturando e migliorando le basse frequenze.
L'accelerometro dell'iPod touch consente di modificare il metodo di visualizzazione dei contenuti. Se l'iPod touch viene ruotato in posizione verticale da quella orizzontale, o viceversa, i contenuti sul display variano. La base docking integrata per iPod presente sul sistema Philips è stata progettata per adattarsi a questa funzionalità: è possibile modificare l'orientamento della base docking per vedere in maniera ottimale una pagina Web, una foto o un video clip sullo schermo dell'iPod touch.
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2.5
su 5
2
Recensioni
Monta
12/10/2011
Nederland
Vol geluid, makkelijke bediening, stijlvol design.
Dit entertainmentsysteem biedt waar voor zijn geld. Geen home-cinemakwaliteit, maar wel een vol en zuiver geluid met een mooie bas. De bediening is eenvoudig. Probleemloos kun je navigeren door de afspeellijsten van je i-pod. Het design is stijlvol. Enig nadeel is dat het apparaat door zijn vorm (geen draagbeugel of handgrepen) niet handig is om vaak te verplaatsen.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DC910 entertainmentsysteem met dock
Sì, consiglio questo prodotto
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Jemelal
18/12/2013
España
Mal funcionamiento
Altavoces para ipod los cuales dejaron de funcionar sin motivo alguno
Questa revisione è stata effettuata per DC910 sistema docking
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