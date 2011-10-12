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Fuori produzione

sistema docking per l'intrattenimento

DC910/12

2.5

| (2) Recensioni

Ascolta musica dal tuo iPod con un'incredibile potenza audio

Visualizza i video nel modo giusto, semplicemente ruotando l'iPod dalla posizione verticale a quella orizzontale sul sistema di intrattenimento docking DC910 Philips. Inoltre, i doppi altoparlanti wOOx assicurano dei bassi potenti per la musica proveniente da qualsiasi sorgente!

Vedi tutti i vantaggi

grazie agli altoparlanti wOOx

Ascolta musica dal tuo iPod con un'incredibile potenza audio

  • Base girevole

  • Slot schede USB e SD

Altoparlanti doppi wOOx per bassi ottimizzati

Altoparlanti doppi wOOx per bassi ottimizzati

La tecnologia wOOx consente di ottenere bassi di livello superiore, catturando e migliorando le basse frequenze.

Potenza totale in uscita 30 W RMS

Potenza totale in uscita 30 W RMS

Posiziona il tuo iPod touch in verticale o in orizzontale

Posiziona il tuo iPod touch in verticale o in orizzontale

L'accelerometro dell'iPod touch consente di modificare il metodo di visualizzazione dei contenuti. Se l'iPod touch viene ruotato in posizione verticale da quella orizzontale, o viceversa, i contenuti sul display variano. La base docking integrata per iPod presente sul sistema Philips è stata progettata per adattarsi a questa funzionalità: è possibile modificare l'orientamento della base docking per vedere in maniera ottimale una pagina Web, una foto o un video clip sullo schermo dell'iPod touch.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.5

su 5

2

Recensioni

5
3
2

12/10/2011

Nederland

Nederland

Vol geluid, makkelijke bediening, stijlvol design.

Dit entertainmentsysteem biedt waar voor zijn geld. Geen home-cinemakwaliteit, maar wel een vol en zuiver geluid met een mooie bas. De bediening is eenvoudig. Probleemloos kun je navigeren door de afspeellijsten van je i-pod. Het design is stijlvol. Enig nadeel is dat het apparaat door zijn vorm (geen draagbeugel of handgrepen) niet handig is om vaak te verplaatsen.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DC910 entertainmentsysteem met dock

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DC910 entertainmentsysteem met dock

18/12/2013

España

España

Mal funcionamiento

Altavoces para ipod los cuales dejaron de funcionar sin motivo alguno

Questa revisione è stata effettuata per DC910 sistema docking

Questa revisione è stata effettuata per DC910 sistema docking

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