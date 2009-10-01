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Fuori produzione

sistema docking per l'intrattenimento

DC570/12

4.7

| (11) Recensioni | 89% di utenti consiglia questo prodotto

Ascolta musica dal tuo iPod con un'incredibile potenza audio

L'elegantissimo sistema docking per l'intrattenimento Philips DC570 porta in ogni stanza le tue canzoni preferite memorizzate sull'iPod. Questo sistema sottile ed elegante, progettato in modo che occupi il minor spazio possibile, assicura un audio Hi-Fi incredibilmente potente grazie al subwoofer integrato.

Vedi tutti i vantaggi

con casse a torre

Ascolta musica dal tuo iPod con un'incredibile potenza audio

Audio Hi-Fi potente che riempie la stanza di musica

Audio Hi-Fi potente che riempie la stanza di musica

Sistema 2.1 con subwoofer integrato

Potenza totale in uscita 100 W RMS

Potenza totale in uscita 100 W RMS

RMS è l'acronimo di Root Mean Square, un'unità di misura in Watt tipica della potenza audio o, piuttosto, dell'energia elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante. La quantità di energia elettrica che arriva all'altoparlante e la relativa sensibilità determina la potenza del suono generato. Essenzialmente, le prestazioni degli amplificatori dipendono dall'energia elettrica che sono in grado di amplificare e le prestazioni degli altoparlanti dall'energia elettrica che sono in grado di convertire in suono senza distorcere il segnale audio. Più alto è il voltaggio, migliore è il suono emesso dall'altoparlante.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.7

su 5

11

Recensioni

89%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

01/10/2009

France

France

remplace un home cinéma

Je suis utilisateur du produit et je peux dire que c'est tout simplement bleuffant la qualité du son. Vous posez votre iphone sur la borne ,il se recharge,pendant que vous écoutez la radio ou bien la musique d'une clé usb. Magnifique réalisation De plus j'ai connecté ma TV grâce à une entrée aux.

Questa revisione è stata effettuata per DC570 docking entertainment system

Questa revisione è stata effettuata per DC570 docking entertainment system

18/08/2019

España

España

Buen sonido y buen diseño

Sonido potente y envolvente. Diseño actual, cómodo para poner en cualquier sitio. Solo se echa de menos una opción de bluetooth

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DC570 sistema docking

Sì, consiglio questo prodotto

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07/11/2012

España

España

Increíble

Desde mi punto de vista, relación calidad/precio inmejorable. Gran calidad de sonido. Diseño perfecto.

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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