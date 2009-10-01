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Ascolta musica dal tuo iPod con un'incredibile potenza audio
L'elegantissimo sistema docking per l'intrattenimento Philips DC570 porta in ogni stanza le tue canzoni preferite memorizzate sull'iPod. Questo sistema sottile ed elegante, progettato in modo che occupi il minor spazio possibile, assicura un audio Hi-Fi incredibilmente potente grazie al subwoofer integrato.
RMS è l'acronimo di Root Mean Square, un'unità di misura in Watt tipica della potenza audio o, piuttosto, dell'energia elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante. La quantità di energia elettrica che arriva all'altoparlante e la relativa sensibilità determina la potenza del suono generato. Essenzialmente, le prestazioni degli amplificatori dipendono dall'energia elettrica che sono in grado di amplificare e le prestazioni degli altoparlanti dall'energia elettrica che sono in grado di convertire in suono senza distorcere il segnale audio. Più alto è il voltaggio, migliore è il suono emesso dall'altoparlante.
4.7
su 5
11
Recensioni
89%
di utenti consiglia questo prodotto
Bosco
01/10/2009
France
remplace un home cinéma
Je suis utilisateur du produit et je peux dire que c'est tout simplement bleuffant la qualité du son. Vous posez votre iphone sur la borne ,il se recharge,pendant que vous écoutez la radio ou bien la musique d'une clé usb. Magnifique réalisation De plus j'ai connecté ma TV grâce à une entrée aux.
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Ushio
18/08/2019
España
Buen sonido y buen diseño
Sonido potente y envolvente. Diseño actual, cómodo para poner en cualquier sitio. Solo se echa de menos una opción de bluetooth
Sì, consiglio questo prodotto
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rubinha
07/11/2012
España
Increíble
Desde mi punto de vista, relación calidad/precio inmejorable. Gran calidad de sonido. Diseño perfecto.
Sì, consiglio questo prodotto
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