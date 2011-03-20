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Fuori produzione
DC190/12
Svegliati con le tue canzoni preferite
Svegliati con la tua musica preferita sull'iPod grazie al sistema docking per l'intrattenimento Philips DC190. Dotato di doppia suoneria, l'elegante sistema con finiture a specchio consente di iniziare al meglio la giornata con la propria musica preferita su altri dispositivi portatili mediante MP3 Link.
Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 3 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.
Questa radiosveglia, ideata per la vita moderna, è dotata di doppia funzione di allarme che ti consente di impostare orari diversi di sveglia per i giorni lavorativi e per i week-end oppure di impostare due sveglie diverse per le coppie. Gli allarmi possono scattare alla stessa ora per tutta la settimana dal lunedì alla domenica o, in alternativa, la mattina presto dal lunedì al venerdì e più tardi il sabato e la domenica per restare a letto più a lungo. A prescindere dalla tua scelta, questa utile funzione ti consente di non dover impostare tutti i giorni la sveglia.
Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.
3.8
su 5
13
Recensioni
Smiffy37
20/03/2011
United Kingdom
Perfectly formed
This was my third attempt at a replacement alarm clock and iPod dock. The functionality is great for the price, and the sound quality is good for such a small unit. Really happy with it.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DC190 docking entertainment system
Sì, consiglio questo prodotto
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Margaux
18/11/2011
France
Je ne suis pas déçue !
Pour répondre au commentaire précédant en partie, il est vrai que c'est relativement bruyant mais bon quand on dors, on dors non ? Sinon pour le produit en lui-même : super, rien à dire, très fonctionnel! Et je le trouve très simple d'utilisation il suffit de bien lire les 2, 3 éléments de la notice, et ça fonctionne comme sur des roulettes :-) ! Je l'adore :) P.S : le petit moins en performance c'est pour la "gène" du bruit ^^
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DC190 station d'accueil pour baladeur
Sì, consiglio questo prodotto
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WakeUpMan
01/09/2026
España
Oda a mi buen compañero despertador
Quiero dejar mi testimonio de este producto pues me acompañó por 15 años, siempre ofreciéndome calidad, la sinergia con el, también desaparecido, iPod fue excelente. Los niveles de brillo de la pantalla muy buenos y la opción de personalizar las alarmas para toda la semana, días laborales o solo fines de semana fue muy útil. Hoy lo he reemplazado por otro modelo de despertador Philips, ofreciéndole un merecido retiro.
Pro
Conexión con iPod y cable 3.5, doble alarma, personalización de los días de alarma, brillo graduable
Contro
Es un producto obsoleto a la fecha (2026).
Questa revisione è stata effettuata per DC190 sistema docking
Data di utilizzo 2026-09-01
Questa revisione è stata effettuata per DC190 sistema docking
Data di utilizzo 2026-09-01