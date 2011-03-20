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Fuori produzione

sistema docking per l'intrattenimento

DC190/12

3.8

| (13) Recensioni

Svegliati con le tue canzoni preferite

Svegliati con la tua musica preferita sull'iPod grazie al sistema docking per l'intrattenimento Philips DC190. Dotato di doppia suoneria, l'elegante sistema con finiture a specchio consente di iniziare al meglio la giornata con la propria musica preferita su altri dispositivi portatili mediante MP3 Link.

Vedi tutti i vantaggi

dall'iPod e dalla radio

Svegliati con le tue canzoni preferite

Potenza totale in uscita 3 W RMS

Potenza totale in uscita 3 W RMS

Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 3 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.

Impostazione della sveglia per i giorni lavorativi/weekend per stare al passo con il tuo stile di vita

Impostazione della sveglia per i giorni lavorativi/weekend per stare al passo con il tuo stile di vita

Questa radiosveglia, ideata per la vita moderna, è dotata di doppia funzione di allarme che ti consente di impostare orari diversi di sveglia per i giorni lavorativi e per i week-end oppure di impostare due sveglie diverse per le coppie. Gli allarmi possono scattare alla stessa ora per tutta la settimana dal lunedì alla domenica o, in alternativa, la mattina presto dal lunedì al venerdì e più tardi il sabato e la domenica per restare a letto più a lungo. A prescindere dalla tua scelta, questa utile funzione ti consente di non dover impostare tutti i giorni la sveglia.

Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

13

Recensioni

1

20/03/2011

United Kingdom

United Kingdom

Perfectly formed

This was my third attempt at a replacement alarm clock and iPod dock. The functionality is great for the price, and the sound quality is good for such a small unit. Really happy with it.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DC190 docking entertainment system

Sì, consiglio questo prodotto

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18/11/2011

France

France

Je ne suis pas déçue !

Pour répondre au commentaire précédant en partie, il est vrai que c'est relativement bruyant mais bon quand on dors, on dors non ? Sinon pour le produit en lui-même : super, rien à dire, très fonctionnel! Et je le trouve très simple d'utilisation il suffit de bien lire les 2, 3 éléments de la notice, et ça fonctionne comme sur des roulettes :-) ! Je l'adore :) P.S : le petit moins en performance c'est pour la "gène" du bruit ^^

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DC190 station d'accueil pour baladeur

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DC190 station d'accueil pour baladeur

01/09/2026

España

España

Oda a mi buen compañero despertador

Quiero dejar mi testimonio de este producto pues me acompañó por 15 años, siempre ofreciéndome calidad, la sinergia con el, también desaparecido, iPod fue excelente. Los niveles de brillo de la pantalla muy buenos y la opción de personalizar las alarmas para toda la semana, días laborales o solo fines de semana fue muy útil. Hoy lo he reemplazado por otro modelo de despertador Philips, ofreciéndole un merecido retiro.

Pro

Conexión con iPod y cable 3.5, doble alarma, personalización de los días de alarma, brillo graduable

Contro

Es un producto obsoleto a la fecha (2026).

Questa revisione è stata effettuata per DC190 sistema docking

Data di utilizzo 2026-09-01

Questa revisione è stata effettuata per DC190 sistema docking

Data di utilizzo 2026-09-01

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