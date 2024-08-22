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Ti piace bere un buon cappuccino o un buon latte macchiato? Questo cappuccinatore o pannarello di colore nero rende il tuo latte deliziosamente cremoso. Può essere utilizzato con diverse macchine da caffè.

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  • 22 August 2024

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