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Ti piace bere un buon cappuccino o un buon latte macchiato? Questo cappuccinatore o pannarello di colore nero rende il tuo latte deliziosamente cremoso. Può essere utilizzato con diverse macchine da caffè.
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