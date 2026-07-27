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Cappuccinatore

CRP993

Per creare automaticamente la crema di latte
Ti piace bere un buon cappuccino o un buon latte macchiato? Questo cappuccinatore o pannarello di colore nero rende il tuo latte deliziosamente cremoso. Può essere utilizzato con diverse macchine da caffè.
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