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Caraffa per il caffè

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Caraffa per il caffè

CP9937

Caraffa per il caffè

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Questa caraffa raccoglie il caffè della tua macchina per caffè. Garantisce la conservazione dell'aroma e la giusta temperatura del tuo caffè. Compatibile con Philips Daily Collection.

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  • 8 April 2026

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