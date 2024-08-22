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Il frullatore Philips con sistema ProBlend 6 e motore da 900 W può lavorare praticamente tutti gli ingredienti, dalla frutta/verdura fino al ghiaccio. Le varie velocità selezionabili consentono di frullare, tritare e tagliare per ottenere la consistenza desiderata.

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  • 22 August 2024

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