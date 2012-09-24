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Fuori produzione
CE138/12
Musica live in auto
Philips CE138 ti consente di ascoltare brani musicali da varie sorgenti quali iPod/iPhone, USB e SDHC nella tua auto. È dotato di un pannello anteriore rimovibile antifurto e di un sistema di protezione contro gli urti per ascoltare la musica senza problemi mentre sei in viaggio.
Per iPod e iPhone
USB/SDHC
Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod/iPhone. La base docking ti consente di collegare il tuo dispositivo portatile direttamente al sistema di intrattenimento docking per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio di qualità superiore e di ricaricare il tuo iPod/iPhone durante il funzionamento, così da poter ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Il sistema di intrattenimento docking carica automaticamente il dispositivo portatile quando quest'ultimo è inserito.
La tecnologia MAX Sound fornisce un immediato aumento di potenza dei bassi e degli alti, ottimizza le prestazioni del volume e, al tocco di un solo tasto, crea un'esperienza di ascolto davvero incredibile. Il circuito elettronico calibra le impostazioni di audio e volume esistenti e aumenta al massimo la potenza dei bassi, degli alti e del volume oltre ai livelli massimi originali senza generare distorsioni. Il risultato finale è la notevole amplificazione sia dello spettro sonoro che del volume con le prestazioni audio che avresti sempre voluto per ascoltare la tua musica.
Questa funzione consente di trovare un brano o un album in modo molto più rapido sfogliando canzoni e cartelle, contenute normalmente nei dispositivi USB/SDHC. Con il pulsante dedicato a cartelle/canzoni, bastano tre semplici passaggi per effettuare una ricerca: premere cartella/canzone, ruotare la manopola del volume e premere per effettuare la selezione. Questa semplice procedura ti consente di effettuare una ricerca rapida e semplice, lasciandoti libero di concentrarti sulla guida.
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