Per un aumento immediato della potenza

La tecnologia MAX Sound fornisce un immediato aumento di potenza dei bassi e degli alti, ottimizza le prestazioni del volume e, al tocco di un solo tasto, crea un'esperienza di ascolto davvero incredibile. Il circuito elettronico calibra le impostazioni di audio e volume esistenti e aumenta al massimo la potenza dei bassi, degli alti e del volume oltre ai livelli massimi originali senza generare distorsioni. Il risultato finale è la notevole amplificazione sia dello spettro sonoro che del volume con le prestazioni audio che avresti sempre voluto per ascoltare la tua musica.