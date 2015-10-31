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Fuori produzione
BTM1360/12
Massima potenza ai tuoi brani
Ascolta la tua musica digitale dal tuo smartphone tramite Bluetooth o riproduci CD-MP3 e CD-R/RW su questo sistema micro Philips. Altoparlanti Bass Reflex e potenza in uscita massima di 30 W per bassi ricchi e audio che riempie la tua stanza.
Bluetooth®
Porta USB per la ricarica
La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico verso altri dispositivi Bluetooth. In questo modo, puoi riprodurre facilmente musica da dispositivi iPod/iPhone/iPad o altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.
Grazie alla trasferibilità totale dei file, è possibile sfruttare la comodità e la facilità d'uso di accedere a più file musicali in formato digitale tramite la tecnologia USB diretta.
MP3 significa "MPEG 1 Audio layer" (7,6 cm, 3"). Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.
3.1
su 5
15
Recensioni
silver210890
31/10/2015
Italia
caratterestiche eccelenti
Non pensavo che avesse anche la radiosveglia e invece
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BTM1360 Sistema musicale micro
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Conflict24
16/09/2017
United Kingdom
Good value
Bought this micro system what a joy, considering the price it gives excellent results good tone ease of use, best I've had in a while
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Barhillbob
26/12/2016
United Kingdom
Sounds great!
Really happy with the sound quality of this unit from CD and USB stick. Love the minimal looks and feels substantial when you unpack it. Useful remote control too.
Sì, consiglio questo prodotto
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