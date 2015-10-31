ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto in uso

Fuori produzione

Sistema musicale micro

BTM1360/12

3.1

| (15) Recensioni

Massima potenza ai tuoi brani

Ascolta la tua musica digitale dal tuo smartphone tramite Bluetooth o riproduci CD-MP3 e CD-R/RW su questo sistema micro Philips. Altoparlanti Bass Reflex e potenza in uscita massima di 30 W per bassi ricchi e audio che riempie la tua stanza.

Vedi tutti i vantaggi

Massima potenza ai tuoi brani

  • Bluetooth®

  • Porta USB per la ricarica

Riproduci la tua musica in streaming in modalità wireless tramite Bluetooth™ dal tuo smartphone

Riproduci la tua musica in streaming in modalità wireless tramite Bluetooth™ dal tuo smartphone

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico verso altri dispositivi Bluetooth. In questo modo, puoi riprodurre facilmente musica da dispositivi iPod/iPhone/iPad o altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3

Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3

Grazie alla trasferibilità totale dei file, è possibile sfruttare la comodità e la facilità d'uso di accedere a più file musicali in formato digitale tramite la tecnologia USB diretta.

Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW

Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer" (7,6 cm, 3"). Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.1

su 5

15

Recensioni

31/10/2015

Italia

Italia

caratterestiche eccelenti

Non pensavo che avesse anche la radiosveglia e invece

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTM1360 Sistema musicale micro

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTM1360 Sistema musicale micro

16/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Good value

Bought this micro system what a joy, considering the price it gives excellent results good tone ease of use, best I've had in a while

Questa revisione è stata effettuata per BTM1360 Micro music system

Questa revisione è stata effettuata per BTM1360 Micro music system

26/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Sounds great!

Really happy with the sound quality of this unit from CD and USB stick. Love the minimal looks and feels substantial when you unpack it. Useful remote control too.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTM1360 Micro music system

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTM1360 Micro music system

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee