Con il nuovo regolabarba Philips serie 7000 potete finalmente dire addio al barbiere, e se già possedevate un regolabarba questo vi faciliterà ancora di più la vita in quanto potete dire addio anche ai fastidiosi peli tagliati che andavano a sporcare il bagno o dove lo usavate; infatti con il regolabarba Philips serie 7000 la Philips ha introdotto una grande innovazione riguardo la pulizia, infatti questo regolabrba è dotato di un motore aspirante che aspirerà fino al 90% dei peli tagliati accumulandoli in un raccoglitore per poi svuotarlo e gettarli. Ma vediamo prima come si presenta il prodotto e tutte le sue caratteristiche: il prodotto ci arriva a casa in una scatola di colore blu, ho davvero apprezzato la grafica della confezione in quanto esplicita davvero tutte le caratteristiche tecniche e le funzioni del regolabarba. Sul fronte dello scatolo troviamo come solito un’immagine del prodotto e del nuovo sistema di aspirazione dei peli tagliati, mentre in basso possiamo notare i pettini e le testine presenti all’interno, la durata della batteria e la possibilità di variare la lunghezza del taglio. Sul lato sinistro troviamo invece un’immagine del prodotto dove sono rappresentate 3 funzioni del regolabarba, e sono: il display a led per vedere la lunghezza del taglio che vogliamo applicare, la batteria a ioni di litio con un’autonomia di 80 minuti, davvero mostruosa considerando che per regolare una barba ci vogliono al massimo 10 minuti, e infine l’indicatore di carica della batteria composta da tre spie. Sul retro dello scatolo troviamo invece altre caratteristiche e funzioni del prodotto: le lame a doppia affilatura 100% in metallo, la possibilità di poter variare la lunghezza del taglio in 20 lunghezze diverse (da 0.5mm a 10mm) e viene presentato nuovamente il sistema di aspirazione dei peli. Sul lato sinistro invece ci sono solo immagini rappresentative del prodotto. Una volta aperto lo scatolo ci troviamo subito tutto il contenuto presentato in una confezione di cartone grezzo. Inoltre troviamo anche due foglietti, uno che è una piccola guida all’utilizzo mentre l’altro è la garanzia di ben 2 anni. Tutto ciò che troviamo nella scatola è: il regolabarba, una testina per tagliare con il pettine per variare la lunghezza con il sistema digitale, una testina per definire con 2 piccoli pettini da applicare sulla testina per variare la lunghezza, un sacchetto che serve da confezione da viaggio per portare il regolabarba, il caricatore marchiato Philips, e infine 2 pratici spazzoline piccole per poter pulire il raccoglitore dei peli tagliati e aspirati. Con tutto questi strumenti potrete sia tagliare la barba alla lunghezza che preferite ma anche regolarla con assoluta precisione. Il regolabarba taglia davvero bene, senza peli strappati e senza dolore, lo ho provato anche per i peli del corpo e devo dire che si comporta davvero bene anche per questo. Vi assicuro che una volta che lo proverete non riuscirete più a farne a meno, sia per la comodità e la facilità d’uso, ma soprattutto perché con il sistema di aspirazione direte addio ai fastidiosi peli sparsi ovunque. Consiglio a tutti il prodotto, a chi vuole tenere una barba pulita, sistemata e ben definita, un acquisto che vi lascerà sicuramente a bocca aperta!