Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Impostazioni di precisione da 0,5 mm
Lame 100% in metallo
80 min di utilizzo cordless/1 h di ric.
Cattura fino al 90% dei peli tagliati*
Rifinisci barba, baffi e basette senza sporcare con questo rifinitore. Il suo potente aspiratore cattura i peli tagliati durante la rasatura, per un taglio pulito.
Rifinisci la barba incolta in una sola e veloce passata. Il nostro sistema Lift & Trim solleva delicatamente ogni pelo guidandolo verso le lame in acciaio inox con doppia affilatura. Ottieni il look barba di 3 giorni o barba corta in una sola passata.
Lame in acciaio inox resistenti a doppia affilatura, realizzate per durare a lungo e tagliare anche i peli più sottili. Si affilano da sole strofinando leggermente l'una contro l'altra durante il funzionamento.
Riconoscimenti
3.8
su 5
1042
Recensioni
giataffi
08/05/2018
Italia
Buon prodotto
Buon regolabarba: taglia e rifinisce in maniera precisa. L'aspiratore non raccoglie il 90% come pubblicizzato, ma è comunque utilissimo (soprattutto per chi ha la barba folta...).
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7202/16 Regolabarba con sistema aspirante
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7202/16 Regolabarba con sistema aspirante
Ppdb
07/03/2018
Italia
Da comprare assolutamente
Efficace nel taglio e nell’aspirare i peli. Vostra moglie non si accorgerà nemmeno che vi siete accorciati la barba da quanto resterà pulito il vostro bagno. Taglio preciso. Unico difetto, non si riesce a pulire alla perfezione il serbatoio con la spazzolina in dotazione, ma resta marginale rispetto al vantaggio di non sporcare.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Regolabarba con sistema aspirante
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Regolabarba con sistema aspirante
Alessandro1983
17/05/2017
Italia
Compratore verificato
Perfetto
Usato solo una volta per il semplice fatto che odio farmi la barba è perfetto in tutto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Regolabarba con sistema aspirante
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Regolabarba con sistema aspirante
Testato in laboratorio su peli sintetici con lunghezza di 5mm. Test effettuato in Olanda nel Dicembre 2015