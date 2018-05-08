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Fuori produzione

Beardtrimmer series 7000Regolabarba con sistema aspirante

BT7220/15

3.8
| (1042) Recensioni

2 Riconoscimenti

Regolabarba aspirante, meno disordine
Rifinisci barba, baffi e basette senza sporcare con questo rifinitore. Il suo potente aspiratore cattura i peli tagliati durante la rasatura, per un taglio pulito.
Vedi tutti i vantaggi

L'aspiratore integrato cattura fino al 90% dei peli tagliati*

Regolabarba aspirante, meno disordine

  • Impostazioni di precisione da 0,5 mm

  • Lame 100% in metallo

  • 80 min di utilizzo cordless/1 h di ric.

  • Cattura fino al 90% dei peli tagliati*

Pulizia garantita grazie all'aspiratore integrato

Pulizia garantita grazie all'aspiratore integrato

Rifinisci barba, baffi e basette senza sporcare con questo rifinitore. Il suo potente aspiratore cattura i peli tagliati durante la rasatura, per un taglio pulito.

Solleva e guida i peli per un taglio uniforme senza sforzi

Solleva e guida i peli per un taglio uniforme senza sforzi

Rifinisci la barba incolta in una sola e veloce passata. Il nostro sistema Lift & Trim solleva delicatamente ogni pelo guidandolo verso le lame in acciaio inox con doppia affilatura. Ottieni il look barba di 3 giorni o barba corta in una sola passata.

Lame in acciaio inox a doppia affilatura per una rifinitura più veloce

Lame in acciaio inox a doppia affilatura per una rifinitura più veloce

Lame in acciaio inox resistenti a doppia affilatura, realizzate per durare a lungo e tagliare anche i peli più sottili. Si affilano da sole strofinando leggermente l'una contro l'altra durante il funzionamento.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Riconoscimenti

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Recensioni

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3.8

su 5

1042

Recensioni

08/05/2018

Italia

Italia

Buon prodotto

Buon regolabarba: taglia e rifinisce in maniera precisa. L'aspiratore non raccoglie il 90% come pubblicizzato, ma è comunque utilissimo (soprattutto per chi ha la barba folta...).

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7202/16 Regolabarba con sistema aspirante

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7202/16 Regolabarba con sistema aspirante

07/03/2018

Italia

Italia

Da comprare assolutamente

Efficace nel taglio e nell’aspirare i peli. Vostra moglie non si accorgerà nemmeno che vi siete accorciati la barba da quanto resterà pulito il vostro bagno. Taglio preciso. Unico difetto, non si riesce a pulire alla perfezione il serbatoio con la spazzolina in dotazione, ma resta marginale rispetto al vantaggio di non sporcare.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Regolabarba con sistema aspirante

Sì, consiglio questo prodotto

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17/05/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

Perfetto

Usato solo una volta per il semplice fatto che odio farmi la barba è perfetto in tutto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Regolabarba con sistema aspirante

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Testato in laboratorio su peli sintetici con lunghezza di 5mm. Test effettuato in Olanda nel Dicembre 2015