Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
5 pettini ad aggancio (2, 3, 5, 7 mm)
Rasoio con sistema 2D che segue i contorni del corpo
61°min uso cordless/1°h di ricarica
Accessorio per la schiena
Garanzia fino a 5 anni
La barba ispida non è più un problema. Il sistema Lift&Trim Pro cattura tutti i peli appiattiti e li solleva verso le lame per un taglio preciso, pur essendo il rifinitore ideale anche per le barbe lunghe.
Adatte anche per i peli più spessi, le lame a doppia affilatura garantiscono sempre contorni precisi e una rifinitura di livello superiore. Non sono necessari olio o lame di ricambio.
Taglia esattamente alla lunghezza che desideri. Basta ruotare la manopola di precisione su una delle 40 impostazioni di lunghezza tra 0,4 e 20 mm con incrementi di 0,2 mm.
4.4
su 5
1012
Recensioni
92%
di utenti consiglia questo prodotto
Lucio1957
14/10/2024
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
L’ho preso in sostituzione del precedente acquistato anni fa (sempre della serie 5000) che ho comunque passato a mio figlio dopo aver sostituito le batterie ricaricabili giunte a fine vita.
Pro
Lunga autonomia di utilizzo , lame super affilate , precisione di taglio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Regolabarba
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Regolabarba
Alfredo_SDM
12/08/2024
Italia
Compratore verificato
Pienamente soddisfatto
Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 è il secondo regolabarba Philips che acquisto. Avevo bisogno di un prodotto affidabile come quello che già uso da tempo e mi servirà prevalentemente quando sarò in viaggio. Sono già 5 settimane che lo utilizzo e ne sono rimasto davvero soddisfatto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Regolabarba
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Regolabarba
06/08/2024
Italia
Compratore verificato
Barba molto uniforme. Consigliatissimo!
Rispetto ad altri che ho provato, la barba è molto più uniforme ed è anche più silenzioso. Assolutamente consigliato
Pro
Barba uniforme e silenzioso
Contro
Per leggere la lunghezza di taglio bisogna per forza accendere il dispositivo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Regolabarba
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Regolabarba
La garanzia offre una copertura fino a 5 anni, inclusa una garanzia globale standard di 2 anni, con ulteriori 3 anni disponibili dopo la registrazione del dispositivo entro 90 giorni dall'acquisto.
Applicabile esclusivamente ai modelli delle Serie 5000, 7000 e 9000. Disponibile per il mercato globale, esclusi Stati Uniti, Canada e Cina.