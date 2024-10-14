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Beardtrimmer series 5000Regolabarba

BT5502/13

4.4
| (1012) Recensioni | 92% di utenti consiglia questo prodotto
Lunghezza uniforme da ogni angolazione
La rifinitura precisa e omogenea di cui hai bisogno per modellare la tua barba di 3 giorni, corta o lunga. Il sistema innovativo Lift & Trim PRO solleva i peli fino al livello delle lame a doppia affilatura per rifinire in una sola passata.
Vedi tutti i vantaggi

2 volte più preciso con il sistema Lift & Trim PRO

Lunghezza uniforme da ogni angolazione

  • 5 pettini ad aggancio (2, 3, 5, 7 mm)

  • Rasoio con sistema 2D che segue i contorni del corpo

  • 61°min uso cordless/1°h di ricarica

  • Accessorio per la schiena

  • Garanzia fino a 5 anni

Questo sistema spinge i peli appiattiti verso le lame per un taglio uniforme

Questo sistema spinge i peli appiattiti verso le lame per un taglio uniforme

Rifinisci la barba incolta in una sola passata con l'innovativo sistema Lift & Trim PRO, che solleva i peli appiattiti spingendoli verso le affilate lame in metallo per ottenere così un taglio preciso.

Lame autoaffilanti senza bisogno di alcuna manutenzione

Lame autoaffilanti senza bisogno di alcuna manutenzione

Adatte anche per i peli più spessi, le lame a doppia affilatura garantiscono sempre contorni precisi e una rifinitura di livello superiore. Non sono necessari olio o lame di ricambio.

40 lunghezze di taglio con blocco, da 0,4 a 20 mm

40 lunghezze di taglio con blocco, da 0,4 a 20 mm

Regola i pettini con la rotellina di precisione fino a raggiungere la lunghezza adatta allo stile di barba che hai scelto. Utilizza il pettine per barba corta con impostazioni di lunghezza da 0,4 a 10 mm e quello per barba lunga con impostazioni da 10 a 20 mm.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.4

su 5

1012

Recensioni

92%

di utenti consiglia questo prodotto

14/10/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

L’ho preso in sostituzione del precedente acquistato anni fa (sempre della serie 5000) che ho comunque passato a mio figlio dopo aver sostituito le batterie ricaricabili giunte a fine vita.

Pro

Lunga autonomia di utilizzo , lame super affilate , precisione di taglio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Regolabarba

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Regolabarba

12/08/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Pienamente soddisfatto

Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 è il secondo regolabarba Philips che acquisto. Avevo bisogno di un prodotto affidabile come quello che già uso da tempo e mi servirà prevalentemente quando sarò in viaggio. Sono già 5 settimane che lo utilizzo e ne sono rimasto davvero soddisfatto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Regolabarba

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Regolabarba

06/08/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Barba molto uniforme. Consigliatissimo!

Rispetto ad altri che ho provato, la barba è molto più uniforme ed è anche più silenzioso. Assolutamente consigliato

Pro

Barba uniforme e silenzioso

Contro

Per leggere la lunghezza di taglio bisogna per forza accendere il dispositivo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Regolabarba

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Regolabarba

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Esclusioni di responsabilità

  1. La garanzia offre una copertura fino a 5 anni, inclusa una garanzia globale standard di 2 anni, con ulteriori 3 anni disponibili dopo la registrazione del dispositivo entro 90 giorni dall'acquisto.

  2. Applicabile esclusivamente ai modelli delle Serie 5000, 7000 e 9000. Disponibile per il mercato globale, esclusi Stati Uniti, Canada e Cina.