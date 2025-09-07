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  • Rifinitura rapida e precisa per uno styling facile
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Fuori produzione

Beardtrimmer series 3000Regolabarba

BT3222/14

4.4
| (606) Recensioni | 92% di utenti consiglia questo prodotto
Rifinitura rapida e precisa per uno styling facile
Questo rifinitore con innovativo sistema Lift & Trim solleva e cattura con maggiore efficacia i peli appiattiti, per risultati più uniformi. In questo modo otterrai facilmente l'effetto barba di tre giorni, la barba corta o la barba lunga che desideri.
Vedi tutti i vantaggi

Lame in titanio auto-affilanti

Rifinitura rapida e precisa per uno styling facile

  • Impostazioni di precisione da 0,5 mm

  • Lame con rivestimento in titanio

  • 60 min uso cordless/1 h di ricarica

  • Sistema Lift & Trim

Rifinisce in modo uniforme e cattura i peli appiattiti

Rifinisce in modo uniforme e cattura i peli appiattiti

Ideale per la barba incolta, il regolabarba Philips è dotato del nostro nuovo sistema Lift & Trim: un pettine che solleva i peli e li guida al livello delle lame per un taglio uniforme.

Lame sempre affilate per un risultato ancora più preciso

Lame sempre affilate per un risultato ancora più preciso

Progettate per essere sempre affilate ed efficaci come il primo giorno, le lame in acciaio autoaffilanti rivestite in titanio offrono sempre una rifinitura perfetta con protezione completa.

Batteria di maggiore durata

Batteria di maggiore durata

Questo regolabarba utilizza la tecnologia DuraPower per ridurre l'attrito sulle lame, preservare il motore e offrire una durata della batteria quattro volte maggiore.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Recensioni

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4.4

su 5

606

Recensioni

92%

di utenti consiglia questo prodotto

07/09/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

Prodotto ottimo, lo uso sia per la barba che per i capelli e funziona alla grande. Prodotto di qualità e a buon prezzo! Lo consiglio…

Pro

Qualità e prezzo

Contro

L’attacco per la ricarica tende, con il tempo, a non funzionare sempre bene!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Regolabarba

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Regolabarba

25/03/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo

Semplice e pratico. Ottimo rapporto qualità/prezzo

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Regolabarba

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13/02/2025

Italia

Italia

Cavetto

Caro Philips, carissimi, Potrei anche lasciarti 50000 stelline, prodotti ok, van benissimo, ma solo na cosa vi chiedo, una sola.motivo dovete, e proprio DOVETE perché vi va così, cambiare l'attacco dell'alimentazione dei apparecchi????????? Perché? Na sola domanda : PERCHÉ? COSA VI SPINGE A FARE CIÒ? HO LA SERIE DI 4 RASOI O REGOLABARBA COME LI CHIAMATE, MA PERCHÉ OGNI UNO DELLA SERIE DEVE , E DICO DEVE AVERE IL SUO CARICABATTERIE???????? PERCHÉ DEVO AVERE IL CASSETTO PIENO DI CAVETTI? PERCHÉ VI DIVERTITE COSI MALE È IN MANIERA MALIGNA? PER IL RESTO TUTTO OK, MA IL CAVETTO, PERCHÉ TUTTE LE SANTE VOLTE DIVERSO?????? PERCHEEEEEEEE

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Regolabarba

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