Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Impostazioni di precisione da 0,5 mm
Lame con rivestimento in titanio
60 min uso cordless/1 h di ricarica
Sistema Lift & Trim
Ideale per la barba incolta, il regolabarba Philips è dotato del nostro nuovo sistema Lift & Trim: un pettine che solleva i peli e li guida al livello delle lame per un taglio uniforme.
Progettate per essere sempre affilate ed efficaci come il primo giorno, le lame in acciaio autoaffilanti rivestite in titanio offrono sempre una rifinitura perfetta con protezione completa.
Questo regolabarba utilizza la tecnologia DuraPower per ridurre l'attrito sulle lame, preservare il motore e offrire una durata della batteria quattro volte maggiore.
4.4
su 5
606
Recensioni
92%
di utenti consiglia questo prodotto
Maurice Drake
07/09/2025
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Prodotto ottimo, lo uso sia per la barba che per i capelli e funziona alla grande. Prodotto di qualità e a buon prezzo! Lo consiglio…
Pro
Qualità e prezzo
Contro
L’attacco per la ricarica tende, con il tempo, a non funzionare sempre bene!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Regolabarba
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Regolabarba
Datocle
25/03/2025
Italia
Compratore verificato
Ottimo
Semplice e pratico. Ottimo rapporto qualità/prezzo
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Regolabarba
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Regolabarba
Cavetto
13/02/2025
Italia
Cavetto
Caro Philips, carissimi, Potrei anche lasciarti 50000 stelline, prodotti ok, van benissimo, ma solo na cosa vi chiedo, una sola.motivo dovete, e proprio DOVETE perché vi va così, cambiare l'attacco dell'alimentazione dei apparecchi????????? Perché? Na sola domanda : PERCHÉ? COSA VI SPINGE A FARE CIÒ? HO LA SERIE DI 4 RASOI O REGOLABARBA COME LI CHIAMATE, MA PERCHÉ OGNI UNO DELLA SERIE DEVE , E DICO DEVE AVERE IL SUO CARICABATTERIE???????? PERCHÉ DEVO AVERE IL CASSETTO PIENO DI CAVETTI? PERCHÉ VI DIVERTITE COSI MALE È IN MANIERA MALIGNA? PER IL RESTO TUTTO OK, MA IL CAVETTO, PERCHÉ TUTTE LE SANTE VOLTE DIVERSO?????? PERCHEEEEEEEE
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Regolabarba
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