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  • Barba di tre giorni con la massima semplicità
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Fuori produzione

Beardtrimmer series 3000Regolabarba

BT3216/14

4.3
| (50) Recensioni | 94% di utenti consiglia questo prodotto
Barba di tre giorni con la massima semplicità
Questo rifinitore con innovativo sistema Lift & Trim solleva e cattura con maggiore efficacia i peli appiattiti, per risultati più uniformi. In questo modo otterrai facilmente la barba di tre giorni, la barba corta o la barba lunga che desideri.
Vedi tutti i vantaggi

Il sistema Lift & Trim taglia con una velocità superiore del 30%*

Barba di tre giorni con la massima semplicità

  • Impostazioni di precisione da 0,5 mm

  • Lame in acciaio inossidabile

  • 60 min uso cordless/1 h di ricarica

  • Sistema Lift & Trim

Rifinisce in modo uniforme e cattura i peli appiattiti

Rifinisce in modo uniforme e cattura i peli appiattiti

Ideale per la barba incolta, il regolabarba Philips è dotato del nostro nuovo sistema Lift & Trim: un pettine che solleva i peli e li guida al livello delle lame per un taglio uniforme.

Ottieni una rifinitura perfetta ma con una protezione completa

Ottieni una rifinitura perfetta ma con una protezione completa

Le lame in acciaio autoaffilanti del regolabarba Philips 3000 rimangono sempre affilate ed efficaci come il primo giorno per offrire ogni volta una rifinitura perfetta con protezione completa.

Lame delicate per una pelle liscia

Lame delicate per una pelle liscia

Progettate per evitare graffi e irritazioni, le lame hanno punte arrotondate per un contatto più delicato con la pelle.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Parti e accessori

Recensioni

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4.3

su 5

50

Recensioni

94%

di utenti consiglia questo prodotto

2

07/09/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

Prodotto ottimo, lo uso sia per la barba che per i capelli e funziona alla grande. Prodotto di qualità e a buon prezzo! Lo consiglio…

Pro

Qualità e prezzo

Contro

L’attacco per la ricarica tende, con il tempo, a non funzionare sempre bene!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Regolabarba

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Regolabarba

25/03/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo

Semplice e pratico. Ottimo rapporto qualità/prezzo

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13/02/2025

Italia

Italia

Cavetto

Caro Philips, carissimi, Potrei anche lasciarti 50000 stelline, prodotti ok, van benissimo, ma solo na cosa vi chiedo, una sola.motivo dovete, e proprio DOVETE perché vi va così, cambiare l'attacco dell'alimentazione dei apparecchi????????? Perché? Na sola domanda : PERCHÉ? COSA VI SPINGE A FARE CIÒ? HO LA SERIE DI 4 RASOI O REGOLABARBA COME LI CHIAMATE, MA PERCHÉ OGNI UNO DELLA SERIE DEVE , E DICO DEVE AVERE IL SUO CARICABATTERIE???????? PERCHÉ DEVO AVERE IL CASSETTO PIENO DI CAVETTI? PERCHÉ VI DIVERTITE COSI MALE È IN MANIERA MALIGNA? PER IL RESTO TUTTO OK, MA IL CAVETTO, PERCHÉ TUTTE LE SANTE VOLTE DIVERSO?????? PERCHEEEEEEEE

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Regolabarba

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Esclusioni di responsabilità

  1. Il sistema Lift & Trim offre una velocità di taglio superiore del 30% rispetto al precedente modello Philips