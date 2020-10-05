Ottimo prodotto, ho avuto modo di testare tutte le testine e devo dire che è eccezionale! Avevo già un epilatore Philips ma ormai dopo un po’ di anni era da sostituire ed il prodotto è risultato un buon acquisto, veloce nell’utilizzo, luce led che aiuta a vedere anche i peli più piccoli e dolore impercettibile grazie alla testina massaggiante! Ne consiglio l’acquisto!