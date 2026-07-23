Lo sto usando da ormai 2 mesi e ho iniziato vari trattamenti, il primo le ascelle e sono felicissima in quanto ho notato e sto continuando a notare risultati! Mi rendo conto che è costoso ma vale la pena considerando che posso rinunciare all’estetista, quindi anche se il costo è elevato conviene di più perché dall’estetista spendo molto di più! Super felice di averlo 😍