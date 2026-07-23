Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Con tecnologia SenseIQ
Ascelle, zona bikini, corpo, viso
Con sensore SmartSkin
Funzionamento cordless e con filo
IPL è l'acronimo di Intense Pulsed Light (intensi impulsi di luce). Philips Lumea emette delicati impulsi luminosi direttamente alla radice del pelo, facendo sì che il follicolo entri in fase di riposo. Così si otterrà una diminuzione graduale della ricrescita; la ripetizione del trattamento garantisce una pelle depilata e liscia al tatto. Il trattamento è sicuro e delicato anche sulle aree sensibili. Philips Lumea è clinicamente testato e sviluppato in collaborazione con dermatologi per un trattamento semplice ed efficace, comodamente a casa.
Studi oggettivi dimostrano una riduzione fino al 92% dei peli dopo tre trattamenti.** Esegui i primi quattro trattamenti ogni due settimane e i successivi otto trattamenti ogni quattro settimane. Dopo 12 trattamenti, potrai goderti sei mesi di pelle liscia e priva di peli.*
Philips Lumea Prestige è efficace su vari tipi di peli e di pelle. È efficace su peli di colore naturale biondo scuro, marrone e nero e su tonalità di pelle da bianco a marrone scuro. La tecnologia IPL necessita di contrasto tra il pigmento del colore del pelo e quello della tonalità della pelle, pertanto (come per altri trattamenti basati su IPL) Lumea non può essere utilizzato per il trattamento dei peli bianchi, grigi, biondo chiaro o rossi. Inoltre, non è adatto per la pelle molto scura.
Riconoscimenti
4.5
su 5
123
Recensioni
93%
di utenti consiglia questo prodotto
Annachen84
23/07/2026
Italia
Funziona davvero
Sono rimasta molto colpita dalla facilità d'uso del prodotto, ma più che altro, dai risultati che da!! Dopo solo due trattamenti i peli si sono ridotti per almeno il 60%. Lo consiglio veramente a chi vuole libertà e anche ritrovare un po' di fiducia in sé.
Pro
Ottima spiegazione del funzionamento in app, facilità d'uso, ottimi risultati
Contro
Si surriscalda abbastanza velocemente e dopo 10-15 minuti se ne percepisce la pesantezza
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ
Date of Use 2026-06-27
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ
Date of Use 2026-06-27
r123456
09/02/2026
Italia
Compratore verificato
sarebbe bella qualche miglioria minore alla app. o
ottimo l'apparecchio. l'app avrebbe bisogno di qualche miglioria minore come la possibilità di modificare le info trattamento a posteriori, modificare il passaggio alla fase ritocco a posteriori e la possibilità di impostare notifiche fino a 4 (quattro) giorni prima della data prevista per il trattamento
Pro
efficace, veloce, facile da usare
Contro
non viene specificato sufficienza che le testine specifiche sono PIÙ efficaci di quella standard, né che i flash a disposizione sono molti quindi non serve preoccuparsi di finirli. l'app ha alcuni problemi e non puoi farci 100%affidamento per i promemoria
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9900 Series BRI951/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9900 Series BRI951/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ
Zebra80
30/12/2025
Italia
Compratore verificato
Il prodotto ha funzione ottime
Prodotto ottimo. molto silenzioso e nessun dolore. Non avere il filo è davvero un vantaggio
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ
Riduzione media dei peli dopo 12 trattamenti: 78% sulle gambe, 64% sulla zona bikini, 65% sulle ascelle
Sulle gambe, dopo tre trattamenti, 27 donne su 55 hanno raggiunto un risultato del 92% o superiore
Seguendo il programma di trattamento
Studio condotto nei Paesi Bassi e in Austria su 56 donne. Dopo 3 trattamenti su ascelle, zona bikini, gambe e dopo 2 trattamenti sul viso
La durata della lampada non prolunga la garanzia internazionale di 2 anni di Philips
Calcolato per l'uso sulla parte inferiore delle gambe, zona bikini, ascelle e viso. La vita utile della lampada non estende la garanzia internazionale di 2 anni di Philips.