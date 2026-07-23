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Fuori produzione

Lumea PrestigeDispositivo di epilazione IPL

BRI956/00

4.5
| (123) Recensioni | 93% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Goditi 6 mesi di pelle liscia e depilata*
Philips Lumea Prestige con SenseIQ è il nostro dispositivo IPL più efficace. Progettati per un pratico trattamento domestico, gli accessori intelligenti Lumea si adattano perfettamente alle tue forme e dispongono di programmi personalizzati per ogni zona del corpo.
Vedi tutti i vantaggi

4 accessori intelligenti per risultati ottimali

Goditi 6 mesi di pelle liscia e depilata*

  • Con tecnologia SenseIQ

  • Ascelle, zona bikini, corpo, viso

  • Con sensore SmartSkin

  • Funzionamento cordless e con filo

Tecnologia IPL avanzata in casa, sviluppata in collaborazione con dermatologi

Tecnologia IPL avanzata in casa, sviluppata in collaborazione con dermatologi

IPL è l'acronimo di Intense Pulsed Light (intensi impulsi di luce). Philips Lumea emette delicati impulsi luminosi direttamente alla radice del pelo, facendo sì che il follicolo entri in fase di riposo. Così si otterrà una diminuzione graduale della ricrescita; la ripetizione del trattamento garantisce una pelle depilata e liscia al tatto. Il trattamento è sicuro e delicato anche sulle aree sensibili. Philips Lumea è clinicamente testato e sviluppato in collaborazione con dermatologi per un trattamento semplice ed efficace, comodamente a casa.

Trattamento delicato ed efficace provato

Trattamento delicato ed efficace provato

Studi oggettivi dimostrano una riduzione fino al 92% dei peli dopo tre trattamenti.** Esegui i primi quattro trattamenti ogni due settimane e i successivi otto trattamenti ogni quattro settimane. Dopo 12 trattamenti, potrai goderti sei mesi di pelle liscia e priva di peli.*

Adatto per vari tipi di peli e di pelle

Adatto per vari tipi di peli e di pelle

Philips Lumea Prestige è efficace su vari tipi di peli e di pelle. È efficace su peli di colore naturale biondo scuro, marrone e nero e su tonalità di pelle da bianco a marrone scuro. La tecnologia IPL necessita di contrasto tra il pigmento del colore del pelo e quello della tonalità della pelle, pertanto (come per altri trattamenti basati su IPL) Lumea non può essere utilizzato per il trattamento dei peli bianchi, grigi, biondo chiaro o rossi. Inoltre, non è adatto per la pelle molto scura.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Riconoscimenti

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Recensioni

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4.5

su 5

123

Recensioni

93%

di utenti consiglia questo prodotto

23/07/2026

Italia

Italia

Funziona davvero

Sono rimasta molto colpita dalla facilità d'uso del prodotto, ma più che altro, dai risultati che da!! Dopo solo due trattamenti i peli si sono ridotti per almeno il 60%. Lo consiglio veramente a chi vuole libertà e anche ritrovare un po' di fiducia in sé.

Pro

Ottima spiegazione del funzionamento in app, facilità d'uso, ottimi risultati

Contro

Si surriscalda abbastanza velocemente e dopo 10-15 minuti se ne percepisce la pesantezza

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ

Date of Use 2026-06-27

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ

Date of Use 2026-06-27

09/02/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

sarebbe bella qualche miglioria minore alla app. o

ottimo l'apparecchio. l'app avrebbe bisogno di qualche miglioria minore come la possibilità di modificare le info trattamento a posteriori, modificare il passaggio alla fase ritocco a posteriori e la possibilità di impostare notifiche fino a 4 (quattro) giorni prima della data prevista per il trattamento

Pro

efficace, veloce, facile da usare

Contro

non viene specificato sufficienza che le testine specifiche sono PIÙ efficaci di quella standard, né che i flash a disposizione sono molti quindi non serve preoccuparsi di finirli. l'app ha alcuni problemi e non puoi farci 100%affidamento per i promemoria

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9900 Series BRI951/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9900 Series BRI951/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ

30/12/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto ha funzione ottime

Prodotto ottimo. molto silenzioso e nessun dolore. Non avere il filo è davvero un vantaggio

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ

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Esclusioni di responsabilità

  1. Riduzione media dei peli dopo 12 trattamenti: 78% sulle gambe, 64% sulla zona bikini, 65% sulle ascelle

  2. Sulle gambe, dopo tre trattamenti, 27 donne su 55 hanno raggiunto un risultato del 92% o superiore

  3. Seguendo il programma di trattamento

  4. Studio condotto nei Paesi Bassi e in Austria su 56 donne. Dopo 3 trattamenti su ascelle, zona bikini, gambe e dopo 2 trattamenti sul viso

  5. La durata della lampada non prolunga la garanzia internazionale di 2 anni di Philips

  6. Calcolato per l'uso sulla parte inferiore delle gambe, zona bikini, ascelle e viso. La vita utile della lampada non estende la garanzia internazionale di 2 anni di Philips.