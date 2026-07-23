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Lumea IPL 8000 SeriesDispositivo di epilazione IPL con SenseIQ

BRI948

4.2
| (2816) Recensioni | 87% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Goditi 12 mesi di pelle liscia e depilata*
Goditi un trattamento rapido e personalizzato con Lumea IPL serie 8000. Tecnologia SenseIQ con accessori intelligenti e app Lumea IPL per una pelle liscia a lungo.
Vedi tutti i vantaggi

Goditi 18 mesi di pelle liscia e depilata*

Goditi 12 mesi di pelle liscia e depilata*

  • Sensore SmartSkin

  • 4 accessori intelligenti: corpo, viso, bikini, ascelle

  • App Lumea IPL

  • Utilizzo con cavo

Risultati rapidi con trattamenti solo ogni 2 settimane

Risultati rapidi con trattamenti solo ogni 2 settimane

4 trattamenti ogni 2 settimane per iniziare, poi solamente una volta al mese per mantenere i risultati: quindi, la metà dei trattamenti rispetto agli altri brand.

Delicato e comodo grazie alla tecnologia SenseIQ

Delicato e comodo grazie alla tecnologia SenseIQ

Lumea Serie 8000 offre cinque impostazioni di luce regolabili facilmente. Il nostro sensore SmartSkin rileva la tonalità della tua pelle consigliando l'impostazione di luce più adatta a te. Gli accessori intelligenti personalizzano il trattamento in base alla zona del corpo.

Cavo extra-lungo per una maggiore comodità durante il trattamento

Cavo extra-lungo per una maggiore comodità durante il trattamento

Comodo da usare grazie al cavo extra-lungo che permette di raggiungere facilmente le varie zone del corpo e garantisce una migliore maneggevolezza.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Riconoscimenti

  • Award image AWARD-612375

Recensioni

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4.2

su 5

2816

Recensioni

87%

di utenti consiglia questo prodotto

23/07/2026

Italia

Italia

Funziona davvero

Sono rimasta molto colpita dalla facilità d'uso del prodotto, ma più che altro, dai risultati che da!! Dopo solo due trattamenti i peli si sono ridotti per almeno il 60%. Lo consiglio veramente a chi vuole libertà e anche ritrovare un po' di fiducia in sé.

Pro

Ottima spiegazione del funzionamento in app, facilità d'uso, ottimi risultati

Contro

Si surriscalda abbastanza velocemente e dopo 10-15 minuti se ne percepisce la pesantezza

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ

Date of Use 2026-06-27

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ

Date of Use 2026-06-27

09/02/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

sarebbe bella qualche miglioria minore alla app. o

ottimo l'apparecchio. l'app avrebbe bisogno di qualche miglioria minore come la possibilità di modificare le info trattamento a posteriori, modificare il passaggio alla fase ritocco a posteriori e la possibilità di impostare notifiche fino a 4 (quattro) giorni prima della data prevista per il trattamento

Pro

efficace, veloce, facile da usare

Contro

non viene specificato sufficienza che le testine specifiche sono PIÙ efficaci di quella standard, né che i flash a disposizione sono molti quindi non serve preoccuparsi di finirli. l'app ha alcuni problemi e non puoi farci 100%affidamento per i promemoria

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9900 Series BRI951/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9900 Series BRI951/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ

30/12/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto ha funzione ottime

Prodotto ottimo. molto silenzioso e nessun dolore. Non avere il filo è davvero un vantaggio

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ

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Esclusioni di responsabilità

  1. Riduzione media dei peli dopo 12 trattamenti: 86% sulla parte inferiore delle gambe, 70% sulla zona bikini, 67% sulle ascelle

  2. Quando si segue il programma di trattamento. Calcolato per l'utilizzo sulla parte inferiore delle gambe, zona bikini, ascelle e viso. La durata della lampada non si estende oltre alla garanzia internazionale di 2 anni di Philips