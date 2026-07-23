ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Su misura per te con SenseIQ
  • Su misura per te con SenseIQ
  • Su misura per te con SenseIQ
  • Su misura per te con SenseIQ
  • Su misura per te con SenseIQ
  • Su misura per te con SenseIQ
  • Su misura per te con SenseIQ
  • Su misura per te con SenseIQ
  • Su misura per te con SenseIQ
  • Su misura per te con SenseIQ
  • Su misura per te con SenseIQ
  • Su misura per te con SenseIQ
  • Su misura per te con SenseIQ
  • Su misura per te con SenseIQ
  • Su misura per te con SenseIQ
  • Su misura per te con SenseIQ
  • Su misura per te con SenseIQ
  • Su misura per te con SenseIQ
  • Su misura per te con SenseIQ
  • Su misura per te con SenseIQ
  • Su misura per te con SenseIQ
  • Su misura per te con SenseIQ
  • Su misura per te con SenseIQ
  • Su misura per te con SenseIQ

Lumea IPL 8000 SeriesDispositivo di epilazione IPL con SenseIQ

BRI946/00

4.2
| (2814) Recensioni | 87% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Su misura per te con SenseIQ
Goditi un trattamento rapido e personalizzato con Lumea IPL serie 8000. Tecnologia SenseIQ con accessori intelligenti e app Lumea IPL per una pelle liscia a lungo.
Vedi tutti i vantaggi

Goditi 18 mesi di pelle liscia e depilata*

Su misura per te con SenseIQ

  • Sensore SmartSkin

  • 3 accessori intelligenti: corpo, viso, precisione

  • Con tecnologia SenseIQ

  • Utilizzo con cavo

Solo 2 trattamenti al mese per risultati rapidi

Solo 2 trattamenti al mese per risultati rapidi

Ogni 2 settimane per iniziare, ossia la metà dei trattamenti rispetto ad altri marchi, seguito da ritocchi una volta al mese. Tutto qui. Il trattamento su tutta la parte inferiore di entrambe le gambe richiede 8,5 minuti.

Delicato e comodo grazie alla tecnologia SenseIQ

Delicato e comodo grazie alla tecnologia SenseIQ

Lumea Serie 8000 offre cinque impostazioni di luce regolabili facilmente. Il nostro sensore SmartSkin rileva la tonalità della tua pelle consigliando l'impostazione di luce più adatta a te. Gli accessori intelligenti personalizzano il trattamento in base alla zona del corpo.

Cavo extra-lungo per una maggiore comodità durante il trattamento

Cavo extra-lungo per una maggiore comodità durante il trattamento

Comodo da usare grazie al cavo extra-lungo che permette di raggiungere facilmente le varie zone del corpo e garantisce una migliore maneggevolezza.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Riconoscimenti

  • Award image AWARD-612375

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.2

su 5

2814

Recensioni

87%

di utenti consiglia questo prodotto

23/07/2026

Italia

Italia

Funziona davvero

Sono rimasta molto colpita dalla facilità d'uso del prodotto, ma più che altro, dai risultati che da!! Dopo solo due trattamenti i peli si sono ridotti per almeno il 60%. Lo consiglio veramente a chi vuole libertà e anche ritrovare un po' di fiducia in sé.

Pro

Ottima spiegazione del funzionamento in app, facilità d'uso, ottimi risultati

Contro

Si surriscalda abbastanza velocemente e dopo 10-15 minuti se ne percepisce la pesantezza

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ

Date of Use 2026-06-27

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ

Date of Use 2026-06-27

09/02/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

sarebbe bella qualche miglioria minore alla app. o

ottimo l'apparecchio. l'app avrebbe bisogno di qualche miglioria minore come la possibilità di modificare le info trattamento a posteriori, modificare il passaggio alla fase ritocco a posteriori e la possibilità di impostare notifiche fino a 4 (quattro) giorni prima della data prevista per il trattamento

Pro

efficace, veloce, facile da usare

Contro

non viene specificato sufficienza che le testine specifiche sono PIÙ efficaci di quella standard, né che i flash a disposizione sono molti quindi non serve preoccuparsi di finirli. l'app ha alcuni problemi e non puoi farci 100%affidamento per i promemoria

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9900 Series BRI951/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9900 Series BRI951/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ

30/12/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto ha funzione ottime

Prodotto ottimo. molto silenzioso e nessun dolore. Non avere il filo è davvero un vantaggio

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Inizio dopo 3 trattamenti. Riduzione dei peli dopo 18 mesi: 86% sulla parte inferiore delle gambe, 70% nella zona bikini, 67% sulle ascelle

  2. Quando si segue il programma di trattamento. Calcolato per l'utilizzo sulla parte inferiore delle gambe, zona bikini, ascelle e viso. La durata della lampada non si estende oltre alla garanzia internazionale di 2 anni di Philips