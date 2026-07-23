Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Sensore SmartSkin
3 accessori intelligenti: corpo, viso, precisione
Con tecnologia SenseIQ
Utilizzo con cavo
Ogni 2 settimane per iniziare, ossia la metà dei trattamenti rispetto ad altri marchi, seguito da ritocchi una volta al mese. Tutto qui. Il trattamento su tutta la parte inferiore di entrambe le gambe richiede 8,5 minuti.
Lumea Serie 8000 offre cinque impostazioni di luce regolabili facilmente. Il nostro sensore SmartSkin rileva la tonalità della tua pelle consigliando l'impostazione di luce più adatta a te. Gli accessori intelligenti personalizzano il trattamento in base alla zona del corpo.
Comodo da usare grazie al cavo extra-lungo che permette di raggiungere facilmente le varie zone del corpo e garantisce una migliore maneggevolezza.
Riconoscimenti
4.2
su 5
2814
Recensioni
87%
di utenti consiglia questo prodotto
Annachen84
23/07/2026
Italia
Funziona davvero
Sono rimasta molto colpita dalla facilità d'uso del prodotto, ma più che altro, dai risultati che da!! Dopo solo due trattamenti i peli si sono ridotti per almeno il 60%. Lo consiglio veramente a chi vuole libertà e anche ritrovare un po' di fiducia in sé.
Pro
Ottima spiegazione del funzionamento in app, facilità d'uso, ottimi risultati
Contro
Si surriscalda abbastanza velocemente e dopo 10-15 minuti se ne percepisce la pesantezza
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ
Date of Use 2026-06-27
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ
Date of Use 2026-06-27
r123456
09/02/2026
Italia
Compratore verificato
sarebbe bella qualche miglioria minore alla app. o
ottimo l'apparecchio. l'app avrebbe bisogno di qualche miglioria minore come la possibilità di modificare le info trattamento a posteriori, modificare il passaggio alla fase ritocco a posteriori e la possibilità di impostare notifiche fino a 4 (quattro) giorni prima della data prevista per il trattamento
Pro
efficace, veloce, facile da usare
Contro
non viene specificato sufficienza che le testine specifiche sono PIÙ efficaci di quella standard, né che i flash a disposizione sono molti quindi non serve preoccuparsi di finirli. l'app ha alcuni problemi e non puoi farci 100%affidamento per i promemoria
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9900 Series BRI951/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9900 Series BRI951/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ
Zebra80
30/12/2025
Italia
Compratore verificato
Il prodotto ha funzione ottime
Prodotto ottimo. molto silenzioso e nessun dolore. Non avere il filo è davvero un vantaggio
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ
Inizio dopo 3 trattamenti. Riduzione dei peli dopo 18 mesi: 86% sulla parte inferiore delle gambe, 70% nella zona bikini, 67% sulle ascelle
Quando si segue il programma di trattamento. Calcolato per l'utilizzo sulla parte inferiore delle gambe, zona bikini, ascelle e viso. La durata della lampada non si estende oltre alla garanzia internazionale di 2 anni di Philips