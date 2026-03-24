Son davvero felice di essere stata scelta per valutare Lumea Prestige BRI945/00 Dispositivo di epilazione IPL in quanto iscritta alla community di Philips e l'azienda non ha influenza sulla mia recensione. Il prodotto si presenta con la testata principale per la depilazione, due testine intercambiali in base all'area da trattare, una più grande ed una più piccola, un sacchetto per conservare il tutto, il cavo di alimentazione ed il libretto di istruzione molto facile da seguire. A primo impatto mi è sembrato complicato ma seguendo bene le istruzioni l'ho trovato abbastanza semplice. Mi sono dedicata all'avambraccio perchè i miei peli crescono a dismisura e sono stanca di dover ricorrere sempre a cerette o creme depilatorie.. Basta posizionare Lumea per bene e a contatto sulla pelle, solo in questo modo si azionerà ed emetterà un flash, si può scegliere il grado di potenza da 1 a 5, questa scelta è molto personale, basta fare delle prove prima di incominciare.. Ho incominciato circa un mese, qualche giorno prima ho fatto una ceretta e poi ho incominciato il trattamento.. a distanza di un mese i peli sotto le mani sono impercettibili e questo non può che rendermi felice!!... ovviamente continuerò il trattamento seguendo i consigli del libretto di istruzioni e mi dedicherò anche ad altre zone del corpo. Super felice, lo raccomando a chi come me è stanca di dover ricorrere a cerette, rasoi e creme depilatorie.