Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Sensore SmartSkin
2 accessori intelligenti: corpo, viso
App Lumea IPL
Utilizzo con cavo
Ogni 2 settimane per iniziare, ossia la metà dei trattamenti rispetto ad altri marchi, seguito da ritocchi una volta al mese. Tutto qui. Il trattamento su tutta la parte inferiore di entrambe le gambe richiede 8,5 minuti.
Lumea Serie 8000 offre cinque impostazioni di luce regolabili facilmente. Il nostro sensore SmartSkin rileva la tonalità della tua pelle consigliando l'impostazione di luce più adatta a te. Gli accessori intelligenti personalizzano il trattamento in base alla zona del corpo.
Comodo da usare grazie al cavo extra-lungo che permette di raggiungere facilmente le varie zone del corpo e garantisce una migliore maneggevolezza.
Riconoscimenti
4.5
su 5
35
Recensioni
97%
di utenti consiglia questo prodotto
Eryb
24/03/2026
Italia
Compratore verificato
Prodotto utilisdimo
Lumea è facile da usare, con il suo programma hai sempre sotto controllo le sedute. Monitora i miglioramenti e dà consigli utili. Inoltre i risultsti si vedono già dalle prime sedutr
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ
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Nicoletta.m36
09/09/2024
Italia
Compratore verificato
Ottimo
Consiglio a tutti uomini e donne questo prodotto in poche sedute ho avuto dei risultati eccellenti
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ
Sì, consiglio questo prodotto
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marigc
07/06/2024
Italia
Compratore verificato
Peli diminuiti
Ho fatto solo 4 sedute e i peli sono diminuiti tantissimo, già dalla 1a seduta. Sulle braccia sono quasi completamente scomparsi. La consiglio vivamente! I risultati si vedono subito! (Avevo usato un altra luce pulsata per 2 anni che non mi ha dato risultati)
Pro
Funziona
Contro
Il prezzo un po' alto, ma vale ogni centesimo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ
A partire da 3 trattamenti. Riduzione media dei peli dopo 18 mesi: 86% per la parte inferiore delle gambe
* Riduzione dei peli fino al 92% dopo 3 trattamenti quando si segue il programma di trattamento. Test valutato sulle gambe. I risultati individuali possono variare
* * Seguendo il programma di trattamento
* * * Studio condotto nei Paesi Bassi e in Austria su 46 donne, dopo 3 trattamenti su ascelle, zona bikini, gambe e dopo 2 trattamenti sul viso