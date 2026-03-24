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Garanzia di 2 anni
Sensore SmartSkin
1 accessorio intelligente: corpo
App Lumea IPL
Utilizzo con cavo
4 trattamenti ogni 2 settimane per iniziare, poi solamente una volta al mese per mantenere i risultati: quindi, la metà dei trattamenti rispetto agli altri brand.
Lumea Serie 8000 offre cinque impostazioni di luce regolabili facilmente. Il nostro sensore SmartSkin rileva la tonalità della tua pelle consigliando l'impostazione di luce più adatta a te. Gli accessori intelligenti personalizzano il trattamento in base alla zona del corpo.
Comodo da usare grazie al cavo extra-lungo che permette di raggiungere facilmente le varie zone del corpo e garantisce una migliore maneggevolezza.
Riconoscimenti
4.3
su 5
794
Recensioni
90%
di utenti consiglia questo prodotto
Eryb
24/03/2026
Italia
Compratore verificato
Prodotto utilisdimo
Lumea è facile da usare, con il suo programma hai sempre sotto controllo le sedute. Monitora i miglioramenti e dà consigli utili. Inoltre i risultsti si vedono già dalle prime sedutr
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ
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Nicoletta.m36
09/09/2024
Italia
Compratore verificato
Ottimo
Consiglio a tutti uomini e donne questo prodotto in poche sedute ho avuto dei risultati eccellenti
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ
Sì, consiglio questo prodotto
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marigc
07/06/2024
Italia
Compratore verificato
Peli diminuiti
Ho fatto solo 4 sedute e i peli sono diminuiti tantissimo, già dalla 1a seduta. Sulle braccia sono quasi completamente scomparsi. La consiglio vivamente! I risultati si vedono subito! (Avevo usato un altra luce pulsata per 2 anni che non mi ha dato risultati)
Pro
Funziona
Contro
Il prezzo un po' alto, ma vale ogni centesimo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ
Riduzione media dei peli dopo 12 trattamenti: 86% sulla parte inferiore delle gambe, 70% sulla zona bikini, 67% sulle ascelle
Quando si segue il programma di trattamento. Calcolato per l'utilizzo sulla parte inferiore delle gambe, zona bikini, ascelle e viso. La durata della lampada non si estende oltre alla garanzia internazionale di 2 anni di Philips.