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Lumea IPL 8000 SeriesDispositivo di epilazione IPL con SenseIQ

BRI940/00

4.3
| (794) Recensioni | 90% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Su misura per te con SenseIQ
Goditi un trattamento rapido e personalizzato con Lumea IPL serie 8000. Tecnologia SenseIQ con accessori intelligenti e app Lumea IPL per una pelle liscia a lungo.
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Goditi 12 mesi di pelle liscia e depilata*

Su misura per te con SenseIQ

  • Sensore SmartSkin

  • 1 accessorio intelligente: corpo

  • App Lumea IPL

  • Utilizzo con cavo

Risultati rapidi con trattamenti solo ogni 2 settimane

Risultati rapidi con trattamenti solo ogni 2 settimane

4 trattamenti ogni 2 settimane per iniziare, poi solamente una volta al mese per mantenere i risultati: quindi, la metà dei trattamenti rispetto agli altri brand.

Delicato e comodo grazie alla tecnologia SenseIQ

Delicato e comodo grazie alla tecnologia SenseIQ

Lumea Serie 8000 offre cinque impostazioni di luce regolabili facilmente. Il nostro sensore SmartSkin rileva la tonalità della tua pelle consigliando l'impostazione di luce più adatta a te. Gli accessori intelligenti personalizzano il trattamento in base alla zona del corpo.

Cavo extra-lungo per una maggiore comodità durante il trattamento

Cavo extra-lungo per una maggiore comodità durante il trattamento

Comodo da usare grazie al cavo extra-lungo che permette di raggiungere facilmente le varie zone del corpo e garantisce una migliore maneggevolezza.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Riconoscimenti

  • Award image AWARD-612375

Recensioni

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4.3

su 5

794

Recensioni

90%

di utenti consiglia questo prodotto

24/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto utilisdimo

Lumea è facile da usare, con il suo programma hai sempre sotto controllo le sedute. Monitora i miglioramenti e dà consigli utili. Inoltre i risultsti si vedono già dalle prime sedutr

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 Dispositivo di epilazione IPL con SenseIQ

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09/09/2024

Italia

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Compratore verificato

Ottimo

Consiglio a tutti uomini e donne questo prodotto in poche sedute ho avuto dei risultati eccellenti

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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07/06/2024

Italia

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Compratore verificato

Peli diminuiti

Ho fatto solo 4 sedute e i peli sono diminuiti tantissimo, già dalla 1a seduta. Sulle braccia sono quasi completamente scomparsi. La consiglio vivamente! I risultati si vedono subito! (Avevo usato un altra luce pulsata per 2 anni che non mi ha dato risultati)

Pro

Funziona

Contro

Il prezzo un po' alto, ma vale ogni centesimo

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Riduzione media dei peli dopo 12 trattamenti: 86% sulla parte inferiore delle gambe, 70% sulla zona bikini, 67% sulle ascelle

  2. Quando si segue il programma di trattamento. Calcolato per l'utilizzo sulla parte inferiore delle gambe, zona bikini, ascelle e viso. La durata della lampada non si estende oltre alla garanzia internazionale di 2 anni di Philips.