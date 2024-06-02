Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
5 impostazioni manuali di intensità
2 accessori: corpo, viso
App Lumea IPL
Utilizzo con cavo
e rifinitore a penna (HP6388)
Scegli tra 5 impostazioni di intensità per un'esperienza confortevole. Il sensore di rilevamento della tonalità della pelle evita di trattare zone troppo scure per il trattamento a luce pulsata.
Comodo da usare grazie al cavo extra-lungo che permette di raggiungere facilmente le varie zone del corpo e garantisce una migliore maneggevolezza.
Accessori specifici per il corpo e il viso per un trattamento veloce e preciso ed un utilizzo delicato anche sulle zone sensibili. L'accessorio per il viso è dotato di un filtro luce integrato per un trattamento preciso.
Riconoscimenti
4.2
su 5
1610
Recensioni
89%
di utenti consiglia questo prodotto
Seresia85
02/06/2024
Italia
Compratore verificato
Fantastico, i peli non sono più un problema
Ho finalmente risolto tutti i problemi riguardanti i peli superflui: mentre con i metodi tradizionali c'è sempre qualche pelo che ricrescere prima di altri e non si è mai lisce per tanto tempo a lungo, ma adesso con Lumea non devo più preoccuparmi perché i peli sono SPARITI! È veramente una sensazione incredibile e Philips è sempre una garanzia do successo. Lo consiglio a tutte le mie amiche!
Pro
Indolore
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Dispositivo di epilazione IPL
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Dispositivo di epilazione IPL
06/01/2024
Italia
Compratore verificato
Sicuramente da acquistare
Che dire? Il prodotto funziona alla perfezione, fa tutto ciò che ci si aspetta! Dopo la 3 applicazione i peli, soprattutto quelli più scuri e robusti, sono spariti Ne resta solo qualcuno qua e là, ma veramente li puoi contare. Mai più senza Unica pecca, perché funzioni con ottimi risultati bisogna amarsi di pazienza per applicare la luce su tutti i punti, senza tralasciare spazi, e per fare tutto il corpo ci si impiega almeno 1 ora e 1/2, ma è un sacrificio ripagato in pieno
Pro
I peli scompaiono
Contro
Ci vuole tanto tempo per trattare le parti
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Dispositivo di epilazione IPL
Sì, consiglio questo prodotto
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Rosy86
17/12/2023
Italia
Compratore verificato
Perfetto
Dopo averla utilizzata per diversi giorni,vi posso confermare che questo prodotto è fantastico facile e leggero quindi si può utilizzare anche da soli...Ma soprattutto è efficace,io essendo scura non credevo nella riuscita ed invece ...ci sono alcuni punti dove i peli non ricrescono piu
Pro
Facile e leggero
Contro
Avere i preferito che ci fossero anche i pezzi più piccoli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 Dispositivo di epilazione IPL
Sì, consiglio questo prodotto
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Riduzione media dei peli dopo 12 trattamenti: 86% sulla parte inferiore delle gambe, 70% sulla zona bikini, 67% sulle ascelle
* * Seguendo il programma di trattamento. Calcolato per l'uso sulla parte inferiore delle gambe, zona bikini, ascelle e viso. La vita utile della lampada non estende la garanzia internazionale di 2 anni di Philips.