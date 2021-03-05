Mi sono finalmente decisa ad acquistarlo, grazie alla possibilità di provarlo con il soddisfatti o rimborsati. Viste le varie recensioni molto contrastanti ho preso coraggio proprio grazie a questa possibilità. Allora, devo dire che è abbastanza veloce e maneggevole. Ogni tanto si blocca, ma basta aspettare qualche secondo e riparte tranquillamente. L'ho utilizzato spesso nel mento e inguine e devo dire che dopo circa 6 sessioni i peli si sono notevolmente affievoliti. Si nota davvero la differenza! Le braccia, le ho prima rasate a rasoio e poi pulsate con l'apparecchio in meno di 5 minuti erano fatte entrambe. Le ho depilate il 21 aprile, ad oggi 9 maggio sono ancora accettabili (non liscissime ma non da ritoccare). Le riprenderò tra non meno di una settimana o più. Nel complesso devo dire che sono sicuramente soddisfatta. N'è valsa la spesa!