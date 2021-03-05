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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
BRI863/00
Per il corpo e per il viso
10 minuti per zona inferiore gambe
<gt/>200.000 impulsi luminosi + astuccio
Con sensore SmartSkin
Il funzionamento di Philips Lumea è basato sull'innovativa tecnologia IPL (intense Pulsed Light), che deriva da quella utilizzata nei centri estetici professionali. Philips ha adattato questa tecnologia per un utilizzo sicuro ed efficace nel comfort di casa tua. Questo innovativo sistema di rimozione dei peli superflui è stato sviluppato in collaborazione con dermatologi esperti ed è il frutto di oltre 10 anni di approfondite ricerche con oltre 2000 donne.
Philips Lumea applica delicati impulsi di luce alla radice del pelo, rallentandone gradualmente la crescita. Ripetendo il trattamento, otterrai una pelle visibilmente liscia e depilata.
I nostri studi clinici hanno dimostrato una significativa riduzione dei peli dopo soli quattro trattamenti eseguiti a distanza di due settimane, che hanno permesso di ottenere una pelle liscia e depilata. Per mantenere questi risultati, è sufficiente ripetere il trattamento quando necessario. L'intervallo tra i trattamenti può variare in base alla ricrescita individuale. - Per ingrandirla, fai clic sull'immagine nella galleria in cima alla pagina
Riconoscimenti
3.6
su 5
823
Recensioni
Tric€
05/03/2021
Italia
Compratore verificato
Prodotto molto valido
Funziona veramente, i peli sono quasi spariti lo consiglio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea Essential BRI863/00 Dispositivo di epilazione IPL
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea Essential BRI863/00 Dispositivo di epilazione IPL
kiki la strega
29/03/2020
Italia
Ottimo prodotto
Tutto ok, lo uso ormai da molto tempo e mi trovo davvero molto bene. I peli sono diminuiti tantissimo e in alcune parti non crescono più . Avevo alcune parti scurite da cicatrici e la pelle ha cominciato a migliorare già dal primo trattamento e migliora sempre di più. Il manuela di istruzioni è ben fatto e sul sito ho sempre trovato tutte le informazioni di cui avevo bisogno. In conclusione direi che è davvero un buon accessorio e lo consiglio in tutta tranquillità.
Pro
efficace - semplice da usare
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea Essential BRI862/00 Dispositivo di epilazione IPL
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea Essential BRI862/00 Dispositivo di epilazione IPL
chiaraeotto
26/06/2019
Italia
perfetto specie per aree piccole
è il secondo che acquisto, il vecchio aveva esaurito la sua funzione dopo anni e anni di onorato servizio. è molto semplice da usare, rispetto ai modelli più evoluti richiede poco più di tempo MA ha la finestra piccola che trovo perfetta per zone come viso o inguine
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea Comfort SC1982/11 Sistema epilazione a luce pulsata
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea Comfort SC1982/11 Sistema epilazione a luce pulsata
Rispetto a SC1981, SC1982, SC1983 e SC1984