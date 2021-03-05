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  • Rimozione semplice e a lunga durata dei peli superflui
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  • Rimozione semplice e a lunga durata dei peli superflui
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Fuori produzione

Lumea EssentialDispositivo di epilazione IPL

BRI863/00

3.6
| (823) Recensioni

1 premio

Rimozione semplice e a lunga durata dei peli superflui
Philips Lumea Essential è ideale per prevenire la ricrescita dei peli su viso e corpo. L'applicazione regolare di delicati impulsi di luce consente di mantenere una pelle liscia come seta tutti i giorni.
Vedi tutti i vantaggi

Rimozione semplice e a lunga durata dei peli superflui

  • Per il corpo e per il viso

  • 10 minuti per zona inferiore gambe

  • &lt;gt/>200.000 impulsi luminosi + astuccio

  • Con sensore SmartSkin

Adatto a un utilizzo sicuro nel comfort di casa tua

Adatto a un utilizzo sicuro nel comfort di casa tua

Il funzionamento di Philips Lumea è basato sull'innovativa tecnologia IPL (intense Pulsed Light), che deriva da quella utilizzata nei centri estetici professionali. Philips ha adattato questa tecnologia per un utilizzo sicuro ed efficace nel comfort di casa tua. Questo innovativo sistema di rimozione dei peli superflui è stato sviluppato in collaborazione con dermatologi esperti ed è il frutto di oltre 10 anni di approfondite ricerche con oltre 2000 donne.

Goditi una pelle liscia ogni giorno

Goditi una pelle liscia ogni giorno

Philips Lumea applica delicati impulsi di luce alla radice del pelo, rallentandone gradualmente la crescita. Ripetendo il trattamento, otterrai una pelle visibilmente liscia e depilata.

Efficacia senza sforzo

Efficacia senza sforzo

I nostri studi clinici hanno dimostrato una significativa riduzione dei peli dopo soli quattro trattamenti eseguiti a distanza di due settimane, che hanno permesso di ottenere una pelle liscia e depilata. Per mantenere questi risultati, è sufficiente ripetere il trattamento quando necessario. L'intervallo tra i trattamenti può variare in base alla ricrescita individuale. - Per ingrandirla, fai clic sull'immagine nella galleria in cima alla pagina

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Riconoscimenti

  • Award image AWARD-612375

Recensioni

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3.6

su 5

823

Recensioni

05/03/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto molto valido

Funziona veramente, i peli sono quasi spariti lo consiglio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea Essential BRI863/00 Dispositivo di epilazione IPL

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea Essential BRI863/00 Dispositivo di epilazione IPL

29/03/2020

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Tutto ok, lo uso ormai da molto tempo e mi trovo davvero molto bene. I peli sono diminuiti tantissimo e in alcune parti non crescono più . Avevo alcune parti scurite da cicatrici e la pelle ha cominciato a migliorare già dal primo trattamento e migliora sempre di più. Il manuela di istruzioni è ben fatto e sul sito ho sempre trovato tutte le informazioni di cui avevo bisogno. In conclusione direi che è davvero un buon accessorio e lo consiglio in tutta tranquillità.

Pro

efficace - semplice da usare

Contro

nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea Essential BRI862/00 Dispositivo di epilazione IPL

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea Essential BRI862/00 Dispositivo di epilazione IPL

26/06/2019

Italia

Italia

perfetto specie per aree piccole

è il secondo che acquisto, il vecchio aveva esaurito la sua funzione dopo anni e anni di onorato servizio. è molto semplice da usare, rispetto ai modelli più evoluti richiede poco più di tempo MA ha la finestra piccola che trovo perfetta per zone come viso o inguine

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea Comfort SC1982/11 Sistema epilazione a luce pulsata

Sì, consiglio questo prodotto

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