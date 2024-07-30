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  • Pelle liscia. Massima sicurezza
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Beauty Set Series 9000Per tutto il corpo

BRE770/92

4.4
| (717) Recensioni | 91% di utenti consiglia questo prodotto
Pelle liscia. Massima sicurezza
Il set di bellezza serie 9000 di Philips è una soluzione elegante e completa per una pelle liscia dalla testa ai piedi. Include sei accessori versatili tra cui l'epilatore viso. Ideale per trattare la pelle, il viso, il corpo e i piedi.
Vedi tutti i vantaggi

Cura della pelle. Epilazione viso e corpo. Pedicure.

Pelle liscia. Massima sicurezza

  • Soluzione all-in-one

  • Cura della pelle e rimozione dei peli

  • +6 accessori

Pelle liscia per settimane grazie al nostro epilatore

Pelle liscia per settimane grazie al nostro epilatore

La tecnologia a doppia azione sincronizza i movimenti continui delle lunghe pinzette in ceramica per consentire al dispositivo di afferrare e rimuovere i peli più corti fino a 0,5 mm. L'ampia testina di epilazione dotata di pinzette più lunghe del 50% rimuove più peli in una sola passata*. Preparati ad avere una pelle liscia per settimane, senza alcuno sforzo.

L'epilatore più veloce della gamma

L'epilatore più veloce della gamma

Inoltre, le pinzette hanno una velocità di rotazione al minuto superiore rispetto a Braun Silk-épil 9.

32 pinzette ipoallergeniche in ceramica per un trattamento delicato

32 pinzette ipoallergeniche in ceramica per un trattamento delicato

32 pinzette in ceramica realizzate in materiale ipoallergenico per un trattamento confortevole. Scorrono facilmente sulla pelle riducendo la frizione e sfruttando una maggiore superficie di contatto con la pelle*. Il 91% delle donne afferma che l'epilatore offre una piacevole sensazione sulla pelle**.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.4

su 5

717

Recensioni

91%

di utenti consiglia questo prodotto

30/07/2024

Italia

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Compratore verificato

Il prodotto è molto funzionale

Lo consiglio a tutti. È pratico da usare e fa bene il suo lavoro

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 8000 BRE715/00 Epilatore Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

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04/01/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

L'epilatore migliore

Tra tutti gli epilatori demoliti, compreso doppie testine, questo è quello che mi soddisfa di più. Ottimo.

Pro

Tutto

Contro

Nulla

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilatore Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilatore Wet & Dry

23/11/2023

Italia

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Compratore verificato

Un deciso miglioramento rispetto al precedente

Ho trovato questo epilatore molto superiore al mio precedente apparecchio, più delicato e più preciso. La luce è molto utile, anche in ambiente luminoso. Per il momento ho usato solo l'accessorio per le zone delicate, che fa il suo lavoro.

Pro

Delicato, preciso, efficace

Contro

Viene venduto solo con parecchi accessori di corredo, non tutti utili per me.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilatore Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. rispetto a Philips Satinelle Advanced e Satinelle Prestige

  2. CLT Germania N=153, 2019

  3. * HUT Stati Uniti, 141 persone intervistate, 2022