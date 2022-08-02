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Supporto
BRE735/00
L'utilizzo dell'epilatore può danneggiare i vasi linfatici delle ascelle?
È possibile utilizzare l'epilatore o il rasoio da donna Philips su pelle asciutta o bagnata?
È sicuro utilizzare una lamina di rasatura su tutto il corpo?
È possibile sciacquare i dispositivi di epilazione Philips con acqua?
Dove si trovano numero di modello e numero di serie del dispositivo di epilazione Philips?
È possibile portare con sé i prodotti Philips per la cura del corpo o la bellezza?
Come si collega il pettine del rifinitore per la zona bikini Philips?
Come si modificano le impostazioni della velocità dell'epilatore Philips?
Come si usano gli accessori dell'epilatore Philips?
Come si ricarica l'epilatore Philips?
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