Se l'epilatore Philips non si carica, leggere i suggerimenti riportati di seguito per una possibile soluzione.
Alcuni epilatori Philips funzionano solo quando sono collegati alla presa di corrente, mentre altri sono senza filo e devono essere ricaricati prima dell'uso. Controllare la confezione o il manuale dell'utente per verificare il tipo di apparecchio.
Se l'epilatore è con filo, collegarlo a una presa di corrente e provare a riaccenderlo.
Prima di utilizzare l'epilatore per la prima volta, assicurarsi che sia completamente carico. In questo modo funzionerà correttamente quando viene utilizzato per la prima volta.
Assicurarsi che il cavo di ricarica sia inserito completamente nella presa di ricarica situata nella parte inferiore dell'epilatore.
Assicurarsi di utilizzare un adattatore con le specifiche corrette (5 V, superiore o uguale a 1,5 a, IPX4). Se non si dispone di un adattatore con le specifiche corrette, è possibile acquistarne uno presso il negozio Web di Philips.
L'epilatore potrebbe sembrare non in carica, ma la ragione principale è che non si accende perché è ostruito da peli e residui. Pulire accuratamente l'epilatore seguendo le istruzioni riportate nel manuale dell'utente, quindi provare ad accendere nuovamente il dispositivo.
Assicurarsi che la presa elettrica utilizzata per caricare o utilizzare l'epilatore funzioni correttamente. Provare a ricaricare o utilizzare l'epilatore tramite un'altra presa elettrica per vedere se funziona.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:BRE708/00, BRE749/00, BRE729/00. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›