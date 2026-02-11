L'epilatore Philips non funziona

Alcuni epilatori Philips funzionano solo quando sono collegati alla presa di corrente, mentre altri sono senza filo e devono essere ricaricati prima dell'uso. Controllare la confezione o il manuale dell'utente per verificare il tipo di apparecchio.

Epilatori senza filo

Per motivi di sicurezza, gli epilatori senza filo non si accendono mentre sono collegati a una presa elettrica. Scollegare l'epilatore dalla presa elettrica e provare a riaccenderlo.

Epilatori con filo

Gli epilatori con filo funzionano solo se sono collegati a una presa elettrica. Collegare l'epilatore a una presa elettrica e provare a riaccenderlo.